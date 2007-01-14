رویکرد امسال جایزه ادبی اصفهان نقد آثار ادبی است

بهزاد دانشگر دبیر جایزه ادبی اصفهان درگفتگو با خبرنگار مهر، چهارمین دوره جایزه ادبی اصفهان را دارای رویکرد متفاوتی با سالهای گذشته دانست و گفت : جایزه ادبی اصفهان امسال با رویکرد نقد ، تحلیل و بررسی آثار و کتابهای برگزیده سعی دارد مشخصا به معرفی نویسندگان پرتلاشی که در عرصه ادبیات فعالیت میکنند پرداخته و به این ترتیب ضمن معرفی آثار به علاقمندان حوزه ادبیات، با معرفی و نقد آثار بنوعی در راه رشد نویسندگان گام بردارد .



وی افزود : سعی بر آن داریم به جای سخنرانیها و میزگردهای پراکنده ، نشستها با توجه به رویکرد در نظر گرفته شده ، منسجم تر و بیشتر روی نقد و تحلیل ادبی آثار متمرکز باشد.



وی با اشاره به این مطلب که درفراخوان چهارمین جایزه ادبی اصفهان نیز از بخشهای فرعی نیز کاسته شده و همه چیز به شکل تخصصی و در قالب سه گرایش رمان، مجموعه داستان و تک داستان محدود شده است، افزود : در سلسله نشستهای درنظر گرفته شده رمان ها، مجموعه داستان ها و تک داستان های برگزیده در این جشنواره، با حضور نویسندگان، یک نماینده ازهیئت داوران و نماینده ای از ناشر، نقد و بررسی خواهد شد.



مدیر مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان اضافه کرد: از ویژگیهای امسال جایزه ادبی اصفهان حجم بسیار زیاد آثار رسیده و استقبال بسیار خوب نویسندگان از این دوره بوده که نشانه اعتبار و تشخص این جشنواره در میان نویسندگان و فعالان در حوزه ادبیات می باشد .



دانشگر به کیفیت بالای آثار رسیده به این جشنواره اشاره کرد و گفت : داوران چهارمین جایزه ادبی اصفهان در بیانیه ای سطح آثار شرکت کننده مخصوصا نویسندگان جوان تازه از گرد راه رسیده را بسیار مطلوب دانسته و کمتر جایزه ادبی را با این کیفیت و این تعداد اثر قابل توجه ، در میان جشنواره ها و جوایز ادبی که سالانه در کشور برگزار می شود ارزیابی کرده اند.



بهزاد دانشگر در خصوص ترکیب هیئت داوران به مهر، گفت : سعی داشته ایم از سلیقه ها و نگاه های متفاوت و معمول جامعه ادبی نماینده هایی در هیات داوران حضور داشته باشند و این هیئت محدود و منحصر به یک نگاه خاص نباشد که همین مطلب باعث میشود که که آثار انتخاب شده قابل دفاع باشند . وی حضور چشمگیر داستان نویسان خود شهر اصفهان به خصوص نویسندگان جوان را قابل توجه دانست و افزود بخش مهمی از داستانهای راه یافته به بخش نهایی جایزه امسال را نویسندگان اصفهانی به خود اختصاص داده اند.



جایزه ادبی اصفهان چهار سال پیش توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان توسط جمعی از علاقمندان به داستان نویسی و در دوره ای که داستان نویس ها در انزوا و غربت به سر می بردند و اکثر توجهات به سمت شعر و سینما جلب شده بود پایه ریزی شد ، اما بعد از شروع به کار جایزه ادبی اصفهان که جزو اولین جشنواره های ادبی کشور بود، رشد کمی چشمگیری در جوایز و جشنواره های ادبی دیده شد.



مدیر مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان با اشاره به تعدد جوایز ادبی در کشور و امکان از بی تفاوت شدن نویسندگان در شرکت دادن آثارشان در خیل جوایز و جشنواره های کوچک و بزرگ خاطرنشان کرد: ما باید به آرامی به سمتی حرکت کنیم که از کمیت و تعدد این برنامه ها کاسته شده و بر کیفیت و رشد شان اضافه کنیم ، بطوری که این جوایز بتوانند در بیرون از مرزهای کشور نیز اعتبار کسب کنند که این مسئله فقط با حمایت مداوم این جوایز ازآثار برگزیده و به شکل سرمایه گذاری بر ترجمه و نشر نها به زبانهای مختلف میسر خواهد بود .



به گفته وی ، جوایز داستان نویسی در سالهای اخیر باعث شده تا داستان نویس ها امیدوارانه تر قلم بزنند چون می دانند که خودشان و آثارشان دیده می شوند ، حتی اگر توسط جمع محدودی مثل هیئت داوران باشد و از طرفی مخاطبان و علاقمندان به داستان نویسی نیز راحت تر می توانند آثار خوب را از ضعیف تشخیص داده که خود این اتفاق باعث فروش بیشتر آثار برگزیده و حمایت از صاحب قلمان و داستان نویسان پرتلاش خواهد بود .

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