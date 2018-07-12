نخستین ایستگاه پلیس راه روستایی کشور در لاهیجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه با حضور سردار محمدحسین حمیدی فرمانده پلیس راه کشور نخستین ایستگاه پلیس راه روستایی کشور در روستای شیرجوپشت بخش رودبنه شهرستان لاهیجان افتتاح شد.

این ایستگاه پلیس با زیر بنای ۹۰ متر مربع و با ۳۰۰ میلیون تومان هزینه ساخته شده است.

فرمانده پلیس راه کشور در این مراسم با اشاره به جان باختن ۲۸ هزار نفر در تصادفات رانندگی طی۱۰ سال گذشته در کشور، اظهارکرد: با اقدامات پیشگیرانه پلیس، فرهنگ سازی و افزایش ایمنی راه ها این آمار در این سال ها کاهش یافته و به ۱۶ هزار نفر رسیده است.

سردار محمدحسین حمیدی در ادامه با اشاره به آمار تصادفات تابستان سال گذشته، افزود: در تابستان گذشته حدود نفر ۵ هزار نفر در تصادفات گذشته شده اند.

وی به اجرای طرح تابستانی پلیس در جاده های کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون بعداز گذشته سه هفته از اجرای این طرح ۶۸۰ نفر جان خود را در تصادفات جاده ای کشور از دست داده اند.