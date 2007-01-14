گردهمایی اخلاق، ورزش، صنعت و افتخار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی با حضورمدیران کارخانه فولاد، مسئولین ورزش استان، مسئولان این باشگاه، قهرمانان، ملی پوشان، چهره های برتر استان و بیش از هفتاد تیم ورزشی و هزار و پانصد نفر از ورزشکاران این تیم و استان بعد ازظهر سه شنبه در تالار پیروزی اصفهان برگزار می شود.

این گردهمایی به مناسبت آغاز چهاردهیمن سال بهره برداری از شرکت فولاد مبارکه اصفهان که عظیمترین شرکت صنعتی کشور و خاورمیانه به حساب می آید، برگزار می شود که در آن از حمایت سازنده این مجتمع از ورزش کشور که باعث رشد و پویایی ورزش و پرورش قهرمانان ملی و پیوند ورزش و صنعت شده است، قدردانی خواهد شد.

ضمن اینکه در طول برگزاری مراسم تیمهای ورزشی این باشگاه ازجایگاه ویژه رژه رفته و موفقیتهای آنها از سوی مسئولین امر اعلام خواهد شد.

همچنین ازعموم هواداران ورزش خصوصا طرفداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای حضوردر این مراسم دعوت شده است.