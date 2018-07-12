به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین توحیدی‌فر امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته تامین اجتماعی اظهار داشت: مجوز احداث بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی تخصصی سرطان در زمان استاندار قبلی یزد گرفته شد و قرار بود این بیمارستان که تا مرحله گودبرداری آن انجام شده بود، توسط یک شرکت خارجی ظرف مدت ۳۶ ماه بهره برداری شود.

وی عنوان کرد: با مشکلات ایجاد شده به دنبال برجام، این شرکت خارجی در انجام تعهدات خود تعلل کرد به همین دلیل پس از چند اخطار برکنار شد و با متخصصان و پیمانکاران داخلی قرارداد احداث این بیمارستان بسته شد.

توحیدی‌فر ادامه داد: با کسب مجوز از سازمان تامین اجتماعی، به زودی کلنگ افتتاح این بیمارستان در یزد زده خواهد شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی یزد بیان کرد: این بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی، ۳۲ هزار مترمربع وسعت دارد که البته در زمینه وسعت این بیمارستان بحث‌هایی وجود دارد بر این اساس قرار است اقدامات لازم با نظر وزارت بهداشت انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان در یزد یادآور شد: در حال حاضر ۲۶۵ پزشک استان یزد در اجرای این طرح شرکت کرده اند که برای ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر پزشک در این طرح، ۶۰ درصد حق السهم پزشک ۲۴ ساعت بعد از مراجعه بیمار، از سوی بیمه پرداخت خواهد شد.

توحیدی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اقدامات انجام شده در بیمارستان تامین اجتماعی شهدای کارگر استان یزد پرداخت و افزود: در حال حاضر برخی اعمال پزشکی نظیر تعویض مفصل ران و زانو در این بیمارستان به صورت رایگان انجام می شود که در صورت مشارکت خیران برای خرید پروتز، پزشکان می توانند آمار بیشتری از این اعمال جراحی که متقاضی آن زیاد است را نیز به طور روزانه انجام دهند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان یزد با بیان اینکه در تمام شهرستان‌های تفت، اردکان، میبد، مهریز، بافق، ابرکوه، اشکذر یک مرکز درمانی تامین اجتماعی داریم، تصریح کرد: در شهرهای هرات و مروست مرکز درمانی نداریم که مصوبه آن در حال طی شدن است و چنانچه آن شهرستان نیز به مرکز درمانی مجهز شود، سازمان تأمین اجتماعی در تمامی شهرستان‌های استان یزد یک مرکز درمانی دارد.