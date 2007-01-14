سیاست های آمریکا برای خاورمیانه زیان بخش است / ایران کشور دوست و مهمی در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر( قنا)، "شیخ حمد بن جبر آل ثانی" وزیر امور خارجه قطر این مطلب را در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "ماسیمو دالما" همتای ایتالیایی خود بیان داشت که سرگرم دیدار از دوحه است.

وزیر امور خارجه قطر گفت : معتقدم بسیار مهم است که دوستان آمریکایی در سیاستهای خود پیش از تصویب آن با کشورهای منطقه هماهنگی کنند؛ زیرا سیاست های آنها در وهله اول بر کشورهای منطقه تاثیر گذار است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیرات احتمالی استراتژی جدید "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق بر کشورهای حوزه خلیج فارس گفت : رویدادهای عراق بر کشورهای منطقه تاثیر گذاشته است و سیاست هایی که سبب این وضعیت شده، زیان هایی را به منطقه وارد کرده است.

شیخ حمد افزود که وضعیت خطرناک است و درایت سیاسی کشورهای منطقه را می طلبد و نیاز است که این کشورها منافع و ثبات خود را بشناسند.

وی ابراز عقیده کرد که شکاف بسیار خطرناکی بین اهل سنت و شیعیان درعراق وجود دارد و باید علما و اندیشمندان دوطرف برای پرکردن آن تلاش کنند.

وزیر امور خارجه قطر درباره تلاشهای کشورش برای نزدیک کردن دیدگاه گروههای فلسطینی گفت : نشانه های مثبت و خوبی وجود دارد که قطر به طور جدی درحال پیگیری آن برای دستیابی به توافق بین فلسطینی ها است و امروز در چارچوب تحرک بخشیدن به روند توافق ملی فلسطینی ها با یک هیئت فلسطینی در شهر دوحه دیدار خواهم کرد.

شیخ حمد تاکید کرد: گفتگوی داخلی فلسطینی ها و توافق درباره دولت وحدت ملی تنها راه حل بحران سیاسی کنونی است.

وی همچنین خواستار برداشتن محاصره فلسطینی ها شد، زیرا به گفته وی، این مسئله به ثبات اوضاع کمک می کند و سبب آغاز مذاکرات مسالمت آمیز برای حل منازعه فلسطینی ها و اسرائیل می شود.

اظهارات وزیر امور خارجه قطر درباره برنامه هسته ای ایران

وزیر امور خارجه قطر در ادامه کنفرانس مطبوعاتی خود با وزیر امور خارجه ایتالیا، ایران را کشوری دوست و مهم در منطقه خاورمیانه توصیف و بر ضرورت حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای این کشور تاکید کرد.



"شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی" گفت : ایران کشوری دوست و مهم در منطقه به شمارمی رود و تمایل فراوانی داریم که روابط دوستی متوازن و متعادلی بین ما و ایران برقرار باشد.

وی افزود: برنامه هسته ای ایران آن گونه که تهران بیان کرده برنامه ای صلح آمیز است و این برنامه اگر براساس اصول و مبانی شناخته شده آژانس بین المللی انرژی هسته ای حرکت می کند؛ نیازی به تاکید بر صلح آمیز بودن آن نیست، اما اگر غیر از این باشد، نیازمند گفتگو است.

وزیرامور خارجه قطر با ابراز امیدواری به اینکه موضوع هسته ای ایران از راههای مسالمت آمیز حل شود؛ هشدار داد که هرگونه راهی غیر از راه حل مسالمت آمیز به منزله ریختن بنزین بر روی آتش و تشدید بحران های منطقه ای خواهد بود.