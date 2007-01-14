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۲۴ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۳۵

در همایش رابطین پلیس ادارات استان تهران عنوان شد:

کمبود آموزش همگانی ریشه اغلب آسیب های اجتماعی است

مدیرکل مرکز مطالعات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ، کمبود آموزش همگانی را ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، اسماعیل بیات روز یکشنبه در همایش رابطین ادارات دولتی در مرکز فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران در کرج اظهار داشت: اگر کم توجهی به افراد در خانواده جبران شود و به آموزش همگانی به اندازه کافی اهمیت داده شود بسیاری از معضلات اجتماعی و آسیب ها و ناهنجاری ها اصلا بروز نمی کنند.

وی افزود: آموزش همگانی نیز در صورتی موثر است که برای آن برنامه ریزی مطلوب صورت گیرد و اهداف معیین برای آموزش و نتایج آن تبیین شود.

بیات خاطرنشان کرد: آموزش همگانی باید از مراکز آموزشی به خصوص مدارس آغاز شوند و ضمن این آموزش ها مسائل امنیتی لازم نیز به افراد آموزش داده شوند.

وی ، بیکاری را یکی از ریشه های معضلات اجتماعی دانست و تصریح کرد: بسیاری از افراد بیکار و بدون شغل مرتکب جرائم می شوند و در اصل افراد بیکار بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.

بیات یادآور شد: تا زمانی که ریشه برخی مشکلات شناسایی و نسبت به حل آنها اهتمام ورزیده نشود تلاش های نیروی انتظامی برای برقراری امنیت ، کامل نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در سایه مشارکت دستگاه های مختلف و نیز خانواده ها بسترهای امنیت جامعه تقویت شده و خدمات رسانی نیروی انتظامی بیش از پیش هویدا می شود.

به گزارش مهر ، در همایش یک روزه رابطین نیروی انتظامی در سالن اجتماعات کوثر مرکز فرماندهی انتظامی استان تهران در کرج بیش از 200 نفر از رابطین ادارات دولتی استان حضور داشتند.

کد مطلب 434544

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