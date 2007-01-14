کمبود آموزش همگانی ریشه اغلب آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، اسماعیل بیات روز یکشنبه در همایش رابطین ادارات دولتی در مرکز فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران در کرج اظهار داشت: اگر کم توجهی به افراد در خانواده جبران شود و به آموزش همگانی به اندازه کافی اهمیت داده شود بسیاری از معضلات اجتماعی و آسیب ها و ناهنجاری ها اصلا بروز نمی کنند.

وی افزود: آموزش همگانی نیز در صورتی موثر است که برای آن برنامه ریزی مطلوب صورت گیرد و اهداف معیین برای آموزش و نتایج آن تبیین شود.

بیات خاطرنشان کرد: آموزش همگانی باید از مراکز آموزشی به خصوص مدارس آغاز شوند و ضمن این آموزش ها مسائل امنیتی لازم نیز به افراد آموزش داده شوند.

وی ، بیکاری را یکی از ریشه های معضلات اجتماعی دانست و تصریح کرد: بسیاری از افراد بیکار و بدون شغل مرتکب جرائم می شوند و در اصل افراد بیکار بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.

بیات یادآور شد: تا زمانی که ریشه برخی مشکلات شناسایی و نسبت به حل آنها اهتمام ورزیده نشود تلاش های نیروی انتظامی برای برقراری امنیت ، کامل نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در سایه مشارکت دستگاه های مختلف و نیز خانواده ها بسترهای امنیت جامعه تقویت شده و خدمات رسانی نیروی انتظامی بیش از پیش هویدا می شود.

به گزارش مهر ، در همایش یک روزه رابطین نیروی انتظامی در سالن اجتماعات کوثر مرکز فرماندهی انتظامی استان تهران در کرج بیش از 200 نفر از رابطین ادارات دولتی استان حضور داشتند.