به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد این جلسه پس از اجرای نمایش "لیرشاه" روزهای 24 و 25 دی ماه در تالار چهارسو با حضور کارگردان برگزار میشود و در آن چولی با خبرنگاران و تماشاگران رو در رو به گفتگو می نشیند.
حضور در این جلسه برای منتقدان و خبرنگارانی که کارت خبرنگاری جشنواره تئاتر فجر را دارند، آزاد است. "لیرشاه" رأس ساعت 18 به مدت 120 دقیقه روی صحنه میرود و پس از آن جلسه گفت و شنود با کارگردان نمایش برگزار میشود.
بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر 27 دی ماه طی مراسمی در تالار وحدت به کار خود پایان میدهد.
جلسه پرسش و پاسخ با روبرتو چولی، کارگردان نمایشهای "مرگ دانتون" و "لیرشاه"، امشب و فردا شب در تالار چهارسو برگزار میشود.
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