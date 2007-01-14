به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد ‌این جلسه پس از اجرای نمایش "لیرشاه" روزهای 24 و 25 دی ماه در تالار چهارسو با حضور کارگردان برگزار می‌شود و در آن چولی با خبرنگاران و تماشاگران رو در رو به گفتگو می نشیند.



حضور در این جلسه برای منتقدان و خبرنگارانی که کارت خبرنگاری جشنواره تئاتر فجر را دارند، آزاد است. ‌"لیرشاه" رأس ساعت 18 به مدت 120 دقیقه روی صحنه می‌رود و پس از آن جلسه گفت‌ و شنود با کارگردان نمایش برگزار می‌شود.



‌‌بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر‌‌ 27 دی ماه طی مراسمی در تالار وحدت به کار خود پایان می‌دهد.

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