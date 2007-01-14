به گزارش خبرنگار مهر، فردا دوشنبه 25 دی ماه ساعت 30/19 نمایش "رستاخیز عشق" به کارگردانی حسین مسافر آستانه و نویسندگی محمد رحمانیان، از سری تولیدات سال 85، روی صحنه می‌رود. مدت زمان اجرای "رستاخیز عشق" 50 دقیقه است.



مجموعه تئاتر شهر نیز با چهار تغییر نسبت به روز گذشته به کار خود ادامه می‌دهد. در سالن اصلی تئاتر شهر نمایش "در سایه" از فرانسه جای خود را به نمایش "مرغ دریایی" به نویسندگی بوریس آکونین و کارگردانی ایوسیف راخلگاز از کشور روسیه می‌دهد. این نمایش از ساعت 18:30 به مدت 155 دقیقه اجرا می‌شود.



تالار چهارسو هم میزبان آخرین اجرای "لیرشاه" به نویسندگی ویلیام شکسپیر و کارگردانی روبرتو چولی است. چولی که امسال با دو نمایش در جشنواره شرکت کرده، در حالی این نمایش را اجرا می‌کند که نمایش اول او یعنی "مرگ دانتون" با استقبال مواجه شد.



در تالار سایه و طبق برنامه نمایش "تهران پرندک" به نویسندگی مهرداد رایانی مخصوص و کارگردانی سپیده نظری‌پور، از سری تولیدات سال 85، ساعت 17:30 و 20 به مدت 55 دقیقه اجرا می‌شود. تالار قشقایی هم میزبان نمایش "شوایک" به نویسندگی و کارگردانی کورش نریمانی است. این نمایش ساعت 17 و 19:30 به مدت 70 دقیقه به صحنه می‌رود.



"نگین بام" عنوان نمایشی است به نویسندگی و کارگردانی ناصر کریمی نیک که از اراک در جشنواره شرکت کرده است. این نمایش از منتخبین جشنواره های تئاتر مناطق بوده و فردا ساعت 16:30 و 19 به مدت 65 دقیقه در تالار نو به صحنه می‌رود.



تالار مولوی ساعت 15 میزبان نمایشی از ژورم بل از کشور فرانسه با عنوان "پیچت، کلون چون و خودم" است. مدت اجرای این نمایش 75 دقیقه است. همچنین از ساعت 18 و در تالار هنر رضا عبدالعلی‌زاده نمایشی از بوریس آبریلف به نام "شش پنگوئن کوچک" را به صحنه می‌برد. مدت اجرای این نمایش 60 دقیقه خواهد بود.



و بالاخره اینکه تماشاخانه مهر حوزه هنری هم ساعت 18 فردا دوشنبه میزبان اجرای نمایش "زنبور مرده" به نویسندگی امان پورقرایی و صحرا رمضانیان و کارگردانی عباس جانفدا است. این نمایش که از مشهد و منتخب ششمین جشنواره تئاتر میثاق است، امسال در بخش جشنواره جشنواره‌ها شرکت کرده و مدت اجرای آن 55 دقیقه است.

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