عبدالغفور ایران نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خشکسالی‌ بی‌سابقه سیستان و بلوچستان، عمده منابع آبی در منطقه بلوچستان و به‌ ویژه چابهار و کنارک را یا در آستانه خشکیدن قرار داده و یا کاملاً خشکانده است از همین رو در این شرایط تنها راه برای آبرسانی به مردم این منطقه ایجاد آب‌شیرین کن‌ها و استفاده‌ از آب‌های ژرف اقیانوسی است.

وی افزود: هم‌اکنون آب شهرهای کنارک و چابهار با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و همچنین آب صنایع از آب‌شیرین کن دولتی کنارک در ۵۰ کیلومتری غرب چابهار تأمین می‌شود.

نماینده مردم چابهار و کنارک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این آب‌شیرین کن در مجموع ۲۸ هزار متر مکعب ظرفیت اسمی دارد و باید آب شهر و برخی روستاهای چابهار، شهر کنارک، منطقه آزاد چابهار و صنایع این منطقه را تأمین کند.

ایران نژاد بابیان این‌که آب‌شیرین کن کنارک جوابگوی تأمین آب این حجم از جمعیت نیست، افزود: آب‌شیرین کنارک در حالی این فشار آبرسانی را تحمل می‌کند که به‌شدت فرسوده است و ۴۰ درصد آب آن در مسیر کنارک تا چابهار هدر می‌رود.

وی گفت: آب‌ شهر چابهار به‌واسطه ظرفیت اندک و فرسودگی‌ لوله‌های شبکه متصل به این آب‌شیرین کن جیره‌بندی و محله‌های شهر در هفته ۲ روز آب دارند و برخی هم به دلیل فرسودگی شبکه گاها تا هفته‌ها بی‌آب هستند.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای جمعیت فعلی چابهار نیاز به ۵۰ هزار مترمکعب آب است تا شهر چابهار از وضعیت جیره‌بندی آب دربیایند اما در حال حاضر سهم شهر چابهار از آب‌شیرین کن کنارک حدود ۱۲ هزار مترمکعب است.

وی گفت: مشارکت شرکت‌ها و نهادهای برخوردار چابهار برای ارتقای و نوسازی آب‌شیرین کن کنارک تا حداقل ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب با توجه به نیاز بحرانی آبی شهرستان‌های چابهار و کنارک فعلاً یک ضرورت است.

ایران نژاد خاطرنشان کرد: ایجاد حداقل ۵ آب‌شیرین کن از کنارک در غرب تا «گواتر» در شرق با ظرفیت یک‌میلیون مترمکعب نیاز شهرستان‌های چابهار و کنارک در افق ۵۰ ساله است.