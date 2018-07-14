  1. ورزش
۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

رقابت‌های بین‌المللی وهبی امره؛

فرنگی‌کاران اعزامی به تورنمنت ترکیه مشخص شدند

تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جام وهبی امره ترکیه شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره روزهای ۲۹ تا ۳۱ تیرماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.

بر این اساس اسامی تیم منتخب کشتی فرنگی اعزامی به این رقابتها که جزو سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی محسوب می شود به شرح زیر است:

۷۲ کیلوگرم: اصغر عالی محمدی
۷۷ کیلوگرم: برومند اصلان
۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری
۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری
۹۷ کیلوگرم: امیرحسین حسینی
مربیان: داود گیل نیرنگ- داود اخباری
مدیر فنی: احد پازاج
مربی کشتی گیر مدال آور: ملک محمد بویری
داور: اصغر پورزلفی

