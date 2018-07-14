انتخابات انجمن خوشنویسان شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن خوشنویسان شیراز در این انتخابات که جمعه شب برگزار شد با اشاره به اینکه مجمع عمومی انجمن خوشنویسان هر دو سال جهت انتخاب اعضای شورای شعبه و بازرسان و هر یک سال برای انتخاب هیئات بازرسان برگزار می شود، گفت: از دیگر دستورات جلسه مجمع مورد اشاره می توان به گزارش رییس شعبه و گزارش بازرسان و همچنین گزارش صورت های مالی توسط حسابدار انجمن اشاره کرد.

مجید چیزفهم دانشمندیان افزود: در ادامه پس از پرسش و پاسخ توسط حاضرین و مسئولین و تصویب صورت های مالی با رای گیری علنی و بدنبال آن تعیین پاداش بازرسان، نهایتاً رای گیری و اعلام نتیجه و معرفی منتخبین برای اداره انجمن در شورا و بازرسان منتخب اعلام شد .

رئیس انجمن خوشنویسان شیراز عنوان کرد: پس از برپایی انتخابات و رای گیری های لازم، منتخبین شورای انجمن خوشنویسان را حمیدرضا ابراهیمی، مجید چیزفهم دانشمندیان، صابر سهرابی، مجید رستگار، فرهاد نصیری شیرازی، محمد جواد عسکری نژاد، حسین سلطانی مقدم و محبوبه سازش تشکیل دادند و اعضای علی البدل ها نیز علی رضا بهرام کیا و سکینه منبتی، منتخب شدند.

چیز فهم در پایان گفت: همچنین منتخبین بازرسی، بهار سپندآسا، مزیم همایونی و علی البدل نیز راضیه نعمتی و رویا رحمانیان اعلام شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هم در این مجمع در سخنانی ضمن تشکر از مسئولین انجمن و اینکه خود سالها در حیطه خوشنویسی فعالیت داشته است، گفت: مدتی رئیس انجمن یکی از نقاط استان بوده ام و علاقه بسیاری به توسعه استانی و ملی این حوزه دارم.

صابر سهرابی با اعلام اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از برنامه های انجمن خوشنویسی حمایت می کند، خواستار گسترش همکاری ها با انجمن شد.

وی از خوشنویسان شیراز به عنوان یک انجمن پرفعالیت و با قدمت یاد کرد و خدمت در حیطه هنری را به عنوان خدمت به فرهنگ و ارزش های دامنه دار کشور و تاثیرگذار برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قول مساعد داد تا برای فعالیت های خبری و اطلاع رسانی سایت انجمن خوش نویسان خبرنگاری مساعدت انجام گیرد.