مراجعین به بیمارستان امام حسین بایدبا رضایت از این نهاد خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی صبح شنبه درباز دید از بیمارستان امام حسین (ع) زنجان، افزود: خدمات ارائهشده توسط کادر درمانی بیمارستان امام حسین بسیار مطلوب است.
وی اظهار داشت: بیمارستان امام حسین (ع) شهر زنجان بزرگترین مرکز درمانی تأمین اجتماعی در استان است که خدمات درمانی خوبی را به بیماران ارائه میدهد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بر تبیین فرهنگ زایمان طبیعی در استان زنجان تأکید کرد و گفت: ارتقاء فرهنگ زایمان طبیعی از نیازهای امروز جامعه است و باید از ظرفیت رسانهها برای تقویت این فرهنگ استفاده شود.
خاتمی تأکید کرد: مزیتهای زایمان طبیعی باید به خوبی توسط رسانهها تبیین شود و عوارض زایمان سزارین به خوبی بیان شود.
وی افزود: دستاوردهای سازمان در بحث فناوریهای نوین و خدمات الکترونیک عادلانهترین روش توزیع خدمات درمانی است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان ابراز کرد: خداوند فرصت خدمت را به همه شما کادر درمانی داده است و باید از این فرصت ارزشمند خدمترسانی به خوبی استفاده کنید و مراجعین باید با رضایت از این نهاد درمانی خارج شوند.
خاتمی گفت: یکی از موضوعات اساسی و مهم در حوزه بهداشت و درمان ارائه اقدامات پیشگیرانه است که تحقق این مهم مستلزم برنامهریزی است.
نظر شما