  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

مراجعین به بیمارستان امام حسین بایدبا رضایت از این نهاد خارج شوند

مراجعین به بیمارستان امام حسین بایدبا رضایت از این نهاد خارج شوند

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان خطاب به دست اندر کاران بیماستان امام حسین (ع) گفت: مراجعین باید با رضایت از این نهاد درمانی خارج شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی صبح شنبه درباز دید از بیمارستان امام حسین (ع) زنجان، افزود: خدمات ارائه‌شده توسط کادر درمانی بیمارستان امام حسین بسیار مطلوب است.

وی اظهار داشت: بیمارستان امام حسین (ع) شهر زنجان بزرگ‌ترین مرکز درمانی تأمین اجتماعی در استان است که  خدمات درمانی خوبی را به بیماران ارائه می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بر تبیین فرهنگ زایمان طبیعی در استان زنجان تأکید کرد و گفت: ارتقاء فرهنگ زایمان طبیعی از نیازهای امروز جامعه است و باید از ظرفیت رسانه‌ها برای تقویت این فرهنگ استفاده شود.

خاتمی تأکید کرد: مزیت‌های زایمان طبیعی باید به خوبی توسط رسانه‌ها تبیین شود و عوارض زایمان سزارین به خوبی بیان شود.

وی افزود: دستاوردهای سازمان در بحث فناوری‌های نوین و خدمات الکترونیک عادلانه‌ترین  روش توزیع خدمات درمانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان ابراز کرد: خداوند فرصت خدمت را به همه شما کادر درمانی داده است و باید از این فرصت ارزشمند خدمت‌رسانی به خوبی استفاده کنید و مراجعین باید با رضایت از این نهاد درمانی خارج شوند.

خاتمی گفت: یکی از موضوعات اساسی و مهم در حوزه بهداشت و درمان ارائه اقدامات پیشگیرانه است که تحقق این مهم مستلزم برنامه‌ریزی است.

کد خبر 4345984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها