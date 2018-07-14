نشست «جایگاه زن در اقتصاد ایران اسلامی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «جایگاه زن در اقتصاد ایران اسلامی» به همت کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

این نشست با حضور «سیده فاطمه مقیمی»؛ اولین بانوی بنیانگذار صنعت کشتیرانی و حمل ونقل خصوصی، پرزیدنت سازمان جهانی تبلیغاتIAA در ایران، کارآفرین برتر جهان اسلام و کنفدراسیون اتاق بازرگانی آسیا درسال ۲۰۱۲و۲۰۱۶ و «لیلاسادات زعفرانچی»؛ استاد دانشگاه و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مشاور اقتصادی ایران در چین، برپا می‌شود.

نشست «جایگاه زن در اقتصاد ایران اسلامی» دوشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۱۰ صبح در سالن شهید مطهری کانون اندیشه جوان، واقع در تهران، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از خیابان طالقانی، کوچه دکتر فرهنگی(بهنام) پلاک ۱۹ برگزار می شود.