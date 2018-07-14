پیگیری ۲۵۰ پرونده کودک فروشی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پور یوسف صبح شنبه در نشست خبری سازمان بهزیستی که به منظور تشریح برنامه ها و اقدامات بهزیستی برگزار شد اظهار کرد: سال گذشته ۸۸۰ کودک و نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست تحویل بهزیستی شدند که از میانگین ۲ الی ۳ نفر در روز ، ۱ الی ۲ نفر آن نوزادان شیرخواره بودند و این نشان دهنده رشد نوزادان بی سرپرست و بد سرپرست در استان است.

وی افزود: یکی از اتفاقات بسیاری خوبی که سال گذشته رخ داد، تحویل ۴۰ کودک معلول و بیمار صعب العلاج به خانواده ها بود. همچنین سال گذشته میزان مشارکت های مردمی حدود ۷۸ میلیارد تومان بود که ۴۱ درصد آن شامل کمک های نقدی مردمی می شد.

مدیر کل سازمان بهزیستی خراسان رضوی تصریح کرد: در سه ماهه اول سال جدید میزان مشارکت های مردمی ۲۰ میلیارد تومان بود و در حوزه مسکن نیز سال گذشته ۶۱۳ کمک بلا عوض برای مسکن داشتیم که ۲۱۴ مورد آن، مسکن دو عضو معلول شهری بود.

پور یوسف ادامه داد: یکی از طرح های بسیار خوب ما،تاسیس مراکز رفاهی کودک و خانواده بود که طی فراخوانی نسبت به ۱۸ مرکز در استان اعلام نیاز کردیم. در این مراکز که کودکان ۶ تا ۱۲ سال نگه داری می شوند، این امکان برای خانواده ها فراهم است که به صورت پاره وقت و ساعتی فرزندان خود را به این مراکز بسپارند و یا همراه با آن ها در این مراکز حضور داشته باشند و همین پاره وقت بودن ساعت پذیرش و همراهی خانواده ها با کودکان وجه تمایز این مراکز با مهد کودک ها است.

وی تاکید کرد: در سال ۹۶، میزان پذیرش فرزند خواندگی نسبت به سال قبل آن ۵۰ درصد افزایش یافته ست همچنین در بحث پیگیری آسیب های اجتماعی ۱۱ اورژانس اجتماعی را در شهرستان ها راه اندازی کردیم و هم اکنون همه شهرستان های بالا ۵۰ هزار نفر استان دارای اورژانس اجتماعی هستند.

پور یوسف با اشاره به بحث تعلق سهم سه درصدی برای معلولین در استخدام های دولتی افزود: سیاست دولت بر مبنا کوچک سازی و کاهش استخدام های دولتی به همین دلیل ما باید در بخش خصوصی به دنبال اشتغال معلولین باشیم با این وجود با توجه به اینکه امسال سالی است که دولت قصد استخدام نیرو جدید دارد توجه خواهیم کرد که در برگزاری آزمون ها تمامی دستگاه ها این سهم سه درصدی را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت مسئول مرتبط قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

وی افزود: در بحث فروش نوزادان در حال حاضر پرونده ۲۵۰ زوج در بهزیستی موجود است که به صورت غیر قانونی کودک تحویل گرفته اند و حالا با مراجعه به بهزیستی به دنبال صدور شناسنامه برای آن ها هستند اما غیر از این تعداد آمار دقیقی مبنی بر تعداد کودکانی که به صورت غیر قانونی به خانواده ها تحویل داده شدند در دست نیست.