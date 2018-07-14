نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده وزش بادهای شمال غربی طی امروز تا اواخر هفته در سطح استان بوشهر است.

وی اضافه کرد: در ساعات عصر و شب تا اواخر هفته به سبب افزایش جریانات شمال غربی خلیج فارس تا حدودی مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در قسمت‌های شمالی و مرکزی در برخی ساعات وزش باد و در سواحل جنوبی مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد امروز غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در قسمت های شمالی و مرکزی استان گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و از فردا غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

شفیع‌خدایی ادامه داد: همچنین طی این مدت ارتفاع موج دریا بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود که در سواحل شمالی و مرکز استان در ساعاتی از عصر و شب تا ۱۵۰ سانتیمتر نیز می‌رسد.

وی افزود: فردا زمان جزر اول دریا در بندر بوشهر ساعت دو و ۵۳ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۹ و ۲۶ دقیقه، جزر دوم دریا ساعت ۱۷ و هفت دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۲۳ و ۲۹ دقیقه خواهد بود.