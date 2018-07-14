به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: در حادثه بامداد روز گذشته(جمعه) در کیلومتر سه محور دلیجان به محلات، یک دستگاه پژو ۲۰۶ واژگون شد که راننده آن در دم جان باخت.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: حادثه دوم روز گذشته در کیلومتر ۳۴ جاده دلیجان به اصفهان به وقوع پیوست که در این حادثه یک دستگاه وانت نیسان واژگون شد و راننده آن جان سپرد.

کهریزی عنوان کرد: حادثه عصر روز گذشته نیز واژگونی یک دستگاه وانت پیکان در کیلومتر ۱۸ مسیر فرعی خورهه به روستای ور در شهرستان محلات بود که در پی آن یکی از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده جان باخت و راننده آن مجروح شد.

وی گفت: حادثه رانندگی صبح امروز نیز در کیلومتر ۲۲ محور ساوه - بوئین زهرا بر اثر واژگونی یک دستگاه تویوتا هایلوکس رخ داد که در این سانحه یکی از سرنشینان جان سپرد و سه سرنشین دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: علت این سوانح رانندگی عدم توجه به جلو و سرعت غیرمجاز رانندگان گزارش شده است.