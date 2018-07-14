به گزارش خبرنگار مهر، عادل زرگانی امروز در شهرستان مهران و دیدار با مسئولان استان ایلام افزود: مقامات استانداری واسط عراق از ایجاد بازارچه مرزی چنگوله استقبال می کنند اما تصویب نهایی آن به نظر مقامات بلندپایه عراق بستگی دارد.

وی تصریح کرد: مرز مهران از مرزهای مهم دولت عراق در زمینه واردات کالا به شمار می رود.

جانشین استاندار واسط عراق همچنین با تقدیر از اقدام جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ۸۰۰ متر راه و یک دهنه پل در مرز عراق برای تردد کامینون های ترانزیتی، گفت: آماده همکاری با پیمانکار این قطعه از راه هستیم.

ایوب درویشی معان امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام در این نشست بررسی تفاهم نامه های فی مابین دو استان مرزی ایران و عراق را از اهداف تشکیل این نشست عنوان کرد.

وی افزود: اعلام روند کارهای زیرساختی در رابطه با بازارچه چنگوله ، برسی مسایل و مشکلات تجار و بازرگانان دو کشور و تسهیل در روابط تجاری فی مابین از جمله بحث های ارائه شده در این نشست بود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام اظهار امیدواری کرد: این نشست ها در ایجاد تحکیم روابط تجاری دو کشور موثر باشد و با تصویب بازارچه چنگوله از سوی دولت عراق بخشی از مشکلات تجاری مربوط به تعطیلی بازارچه مرزی مهران در ایام اربعین مرتفع شود.