به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز استقلال از ساعت ۱۰.۳۰ به وقت محلی در کمپ محل اردوی این تیم در ترکیه برگزار شد. پژمان منتظری پس از ثبت قرارداد خود را به ترکیه رسانده و امروز اولین تمرین خود را با سایر بازیکنان برگزار کرد. سرمربی استقلال استقبال گرمی از منتظری داشت و دقایقی با او به طور اختصاصی به صحبت نشست.

وینفرد شفر قبل از شروع تمرین لحظاتی با اعضای کادر فنی فوتبال بازی کرد که پاس گل زیبای او به نامداری باعث شد تا اعضای کادر فنی و بازیکنان او را مورد تشویق قرار دهند.

پس از صحبت های سرمربی استقلال، بازیکنان زیر نظر فیلیپ به کارهای سرعتی و کششی پرداخته سپس به مرور کارهای ترکیبی و پاس های کوتاه پرداختند و بخش بعدی یک فوتبال درون تیمی را در نیمی از زمین را برگزار کردند.

با توجه به اینکه بازیکنان استقلال عصر امروز هم باید تمرین پرفشاری را برگزار کنند، کادر فنی صلاح دید تمرین صبح سبک تر برگزار شود.

آبی پوشان پس از ۷۰ دقیقه تمرین شان به پایان رسید و قرار است عصر امروز یک جلسه دیگر تمرینی را پشت سربگذارندو.

تیم فوتبال استقلال روز جمعه پنجم مرداد ماه، از هفته اول لیگ هجدهم و از ساعت ۲۰.۴۵ دقیقه در ورزشگاه آزادی میزبان پیکان تهران خواهد بود.