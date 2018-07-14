به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی فر پیش از ظهر شنبه در نشست خبری نخستین جشنواره فیلم سلامت اظهار داشت: رویکرد اصلی ما این است که با استفاده از فیلم و سینما در جامعه حرکتی ایجاد کنیم و با استفاده از این ابزار مهم فرهنگ نیکوکاری را در کشورمان گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از ابزار هنر ترویج کار خیر در جامعه راحت‌تر ممکن می‌شود، ابراز داشت: به عقیده کارشناسان سینما و فیلم از سریع‌الاثرترین هنرها در انتقال مفاهیم و دانش است.

۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره مهر سلامت رسیده است

رئیس حوزه هنری اصفهان با با بیان اینکه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت نیمه دوم مهرماه برگزار می‌شود، ابراز داشت: تاکنون ۵۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده است و مهلت ارسال آثار به احتمال قوی تا ۱۵ مرداد تمدید می‌شود.

وی با اعلام اینکه ۱۶ مردادماه اسامی داوران جشنواره مهر سلامت اعلام می شود، گفت: از ۱۶ تا سی ام مردادماه هیئت انتخاب فعالیت دارند و یکم تا ۱۵ شهریورماه نیز هیئت داوران به داوری آثار انتخابی می‌پردازند.