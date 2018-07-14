سوء مدیریت برخی مدیران مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است

به گزازش خبرنگار مهر، محمدجواد فدائی ظهر شنبه در کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در استان کرمان، مدیران مربوطه باید شخصا در جلسات حضور یابند و در صورت عدم امکان شرکت در جلسات باید قبل از برگزاری نشست دلیل خود را به استانداری اعلام کنند.

وی افزود: سوء مدیریت و عدم دلسوزی برخی از مدیران موجب بروز مشکلاتی برای واحدهای صنعتی و تولیدی شده است.

فدایی عنوان کرد: بانک ها و مسئولان مربوطه می دانند که عدم رفع مشکلات واحدهای تولید در حوزه های مختلف، به ویژه در حوزه تسهیلات بانکی بار سنگین مالی بر دوش این واحدها گذاشته می شود و لازم است در اسرع وقت به مشکلات این واحدها رسیدگی شود.

وی بیان کرد: ریشه بسیاری از عدم همکاری بانک ها و سایر دستگاه ها را می دانم و در آینده نزدیک این موارد را مطرح خواهم کرد.

سرپرست استانداری کرمان تصریح کرد: دولت تلاش خود را برای تولید اقتصادی به کار گرفته است و در برخی موارد عدم همکاری ها موجب هدر رفت تمام این زحمتها و تلاش ها می شود.

فدایی گفت: رعایت ضوابط یک اصل الزامی است و تمامی ضوابط به شکل عاقلانه و درست برای حل مشکل نوشته شده است و گاهی ما این ضوابط را بلد نیستیم یا از آنها استفاده نمی کنیم یا این ضوابط را بهانه ای برای عدم انجام کار و سهل انگاری ها خود معرفی می کنیم.

به گزارش مهر، در این جلسه به مشکلات پنج واحد تولیدی و صنعتی رسیدگی شد.