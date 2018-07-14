اعطای تسهیلات برای اشتغال روستایی در رودسر/۵۴۸ نفر ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش فرزام صفت ظهر شنبه در جلسه اشتغال، سرمایه گذاری و بوم گردی رودسر که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با بیان اینکه ایجاد اشتغال یکی از محورهای مهم توسعه محسوب می شود، اظهارکرد: مهم ترین اولویت دولت نیز ایجاد اشتغال درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نرخ بیکاری در کشور و وضعیت نامطلوب آن، افزود: دولت با اتخاذ سیاست های جدید به دنبال بهبود این وضعیت در سطح کشور است.

جانشین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان با بیان اینکه یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال پرداخت تسهیلات کم بهره به روستاییان است که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، گفت: سهمیه استان گیلان در تسهیلات اشتغال روستایی ۳۰۰ میلیارد تومان است.

وی با تأکید بر توزیع عادلانه این سهمیه در سطح شهرستان های استان با توجه به ظرفیت و پتانسیل های آنها، خاطرنشان کرد: تلاش می شود که این میزان تسهیلات به نسبت جمعیت، نرخ بیکاری و پارامترهای دیگر در میان شهرستان های استان گیلان توزیع شود.

فرزام صفت در ادامه با اشاره به وضعیت استان گیلان در این حوزه، تصریح کرد: در حال حاضر متقاضیان زیادی در سامانه کارا مراجعه و ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب ثبت نام از متقاضیان در شهرستان رودسر، ادامه داد: سهمیه شهرستان رودسر در پرداخت تسهیلات روستایی ۲۰ میلیارد تومان است.

به گفته این مسئول با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان رودسر انتظار داریم که بیش از این سهمیه ثبت نام شود که در حال حاضر تنها ۵۴۸ نفر ثبت نام کرده اند.