به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اعضا به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل جلسه داد.

در جلسه هیأت عالی نظارت که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارش کمیسیون اقتصادی دبیر خانه مجمع در خصوص بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی حوزه اقتصاد مطرح شد.

بر اساس این گزارش، پس از ارائه دیدگاه‌های اعضای هیأت عالی نظارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سال ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی) رسیدگی تطبیقی به مواد این لایحه به جلسه آتی موکول شد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه ضمن قدردانی از فعال شدن دولت در صحنه های بین المللی، با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمنان اظهار داشت: از دولت و دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصاد انتظار می‌رود پیش از آنکه عدم توازن‌های اقتصادی تبدیل به نوسان و سپس بحران اقتصادی شود با بررسی های عالمانه، تغییرات و قرائن و علایم منفی اقتصادی را مطالعه و پیش بینی های لازم را انجام و تدابیر لازم و مدیریت مؤثری بر حوزه اقتصاد اعمال کنند.

وی اتخاذ روش‌های دقیق علمی برای پیش بینی عدم توازن و نواسانات و نیز طراحی و اجرای راهکارهایی برای مدیریت شرایط خاص اقتصادی را ضروری دانست.

رضایی همچنین شفاف سازی و بهبود کنترل‌های اقتصادی را موضوعی مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: حضور در صحنه های بین المللی یکی از سیاست‌های اصلی نظام است اما باید مراقب سوءاستفاده دشمنان از ظرفیت‌های حضور بین المللی کشور، برای اعمال فشار بیشتر باشیم و تدابیر لازم را پیش‌بینی کنیم.