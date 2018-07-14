پیروزی تیم «ب» بسکتبال در جام ویلیام جونز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز از امروز شنبه در چین تایپه آغاز شد. تیم بسکتبال «ب» ایران در نخستین دیدار به مصاف تیم ملی لیتوانی رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۷۶ بر ۴۸ شکست دهد.

امیر حسین آذری، محمدرضا بهرام زاد، محمد ترابی، سجاد پذیرفته، نوید خواجه زاده، امیر حسین خندان پور، وحید دلیرزهان، مبین شیخی، احسان صمدی، رسول مظفری، سالار منجی و محمد یوسف وند ترکیب تیم «ب» بسکتبال را در جام ویلیام جونز تشکیل می دهند.

فرزاد کوهیان به عنوان سرمربی در کنار محمد عابدین و کامران جمشید وند (مربیان) هدایت تیم «ب» بسکتبال را در جام ویلیام جونز عهده دار هستند.