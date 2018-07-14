به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری بخش ویژه خارگ اظهار کرد: نیاز است که به نهادهایی همچون آموزش و پرورش، بسیج، فرهنگ ارشاد اسلامی و مساجد کمک شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه‌ریزی مدون و خوبی برای پر کردن اوقات فراغت صورت گیرد، اضافه کرد: برای برنامه و تربیت حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دختر جزیره خارگ باید برنامه‌های خوبی داشته باشیم.

امام جمعه خارگ ضمن تشکر از تدبیر مسئولان بخش ویژه خارگ و استان در حوزه برق خارگ بیان کرد: الحمدالله وضعیت برق جزیره در مقایسه با کل کشور مناسب است و این نبوده مگر تدبیر که در گذشته اندیشیده شده است و الان داریم نتیجه آن را می گیریم.

وی ادامه داد: شش سال پیش ایده ما این بود که ژانراتورهای دو منظوره آب و برق در این جزیره راه‌اندازی شود که هم آب و برق را تولید کند که متاسفانه نشد. باید به فکر راه اندازی آب شیرین کن در جزیره خارگ باشیم که اگر در بحث آب به مشکل مواجه شدیم بتوانیم از ظرفیت آب شیرین کن ها استفاده کنیم.

لزوم گسترش ارتباط مردم و مسئولان

کمالی تصریح کرد: نیاز است مسئولین ارتباطشان و حضورشان بین مردم بیشتر شود، بحث تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم سرلوحه خود قرار دهیم، با زبان خوش، حوصله و صبر داشته باشیم، نشانه های ریاست صبوری است.

وی با بیان اینکه وضعیت معشیت مردم با دشمنی استبکار با مشکل مواجه شده است، خاطرنشان کرد: درمیان مردم تکبر نکنیم، اشرافی‌گری نکنیم، با اشرافی‌گری در چشم مردم بد جلوه می کنیم.

امام جمعه خارگ گفت: دشمن قسم خورده است که این نظام را از بین ببرد، ما هم باید قسم بخوریم که هر جوری هست این نظام را حفظ کنیم. وحدت خودمان را باید حفظ کنیم، دربین مردم باشیم، از ادارات تامین اجتماعی و بهزیستی در حوزه تکریم ارباب رجوع تشکر می کنم که با ارباب رجوع برخورد خوبی داشته‌اند و تاکنون نسبت به این دو اداره کسی شکایتی نداشته است.

کمالی یادآور شد: با همت همه عزیزان مسائل و مشکلات در حوزه اسکله پشتیبان در بوشهر حل شد که جای تقدیر و تشکر دارد. الحمدالله مسائل و مشکلات جزیره خارگ در حال حل شدن است.

تشریح خدمات تامین اجتماعی در خارگ

نعمت احمدی رئیس تامین اجتماعی خارگ نیز در این نشست اظهار کرد: تامین اجتماعی در جزیره خارگ دارای پیشینه بسیار قدیمی است و از اولین شعبه‌های تامین اجتماعی کشور است، در یک سال گذشته ۲۹ هزار و ۵۰۰ دفترچه تامین اجتماعی در جزیره خارگ صادر شده است.

وی افزود: هم اکنون حدود ۱۰ هزار و ۵۸۰ بیمه شده مستقیم داریم که با افراد تحت تکفل به یک جامعه آماری ۳۰ هزار نفری می رسیم،از این تعداد حدود ۱۰ هزار و ۱۷۲ مرد ۴۰۸ نفر زن است که حدود هفت هزار و ۸۵۶ نفر ازدواج کرده اند.

تصریح کرد: تعداد بازنشستگان فعلی جزیره خارگ ۳۱۳ نفر است، ولی بیش از هزاران بازنشسته داریم که پرونده خود را به بیرون از جزیره انتقال داده اند، اعتباری که در سال گذشته به بازنشستگان تخصیص داده شده بیش از ۶ میلیارد تومان بوده است.

احمدی خاطر نشان کرد: حدود ۶۴ نفر در جزیره خارگ بیمه بیکاری دریافت می کنند که اعتباری بیش از ۴۳۰ میلیون تومان تخصیص یافته و دریافت کرده‌اند، ۱۱۸ نفر هزینه کمک بارداری، ۱۰۳ نفر هزینه ازدواج و ۲۰ نفر آمار فوتی بوده است که بیش از ۷۷۰ میلیون تومان در این حوزه ها پرداخت شده است.

برپایی میز خدمت در خارگ

لطف‌الله علی‌پور نائب رئیس شورای شهر خارگ اظهار کرد: برپایی میز خدمت باعث خوش بینی و خوشنودی اهالی شریف جزیره خارگ خواهد شد و امیدوار هستیم تمامی ادارت و دستگاه‌های اجرایی در بخش ویژه خارگ این میز خدمت اجرایی شود.

وی افزود: متاسفانه وحدت رویه در بین روابط عمومی‌ها در بخش وجود ندارد و عملکردها بصورت جزیره ای است، باید یک نگاه واحد در حوزه روابط عمومی ها در جزیره ایجاد شود، باتوجه به نزدیکی هفته دولت امیدوار هستیم اطلاع رسانی دقیق و منظمی در حوزه ارائه عملکرد دستگاه‌ها داشته باشیم.

نائب رئیس شورای شهر خارگ تصریح کرد: اهالی شریف خارگ باید از عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه خدمت رسانی به خود اطلاع داشته باشند و این ضعفی است که برخی از دستگاه‌ها در رسانه ای کردن عملکرد خود دارند، تمامی دستگاه‌ها باید با رسانه‌های مکتوب، مجازی و خبرنگاران ارتباط مستمر داشته باشند.

علی‌پور خاطرنشان کرد: ارتباط نزدیک بین مردم و مسئولان باعث هم افزایی خواهد شد و مطمن این ارتباط باعث انتقال حس خدمت رسانی مسولان به مردم خواهد شد، خدمت به مردم یک توفیق الهی است.