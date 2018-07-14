بی اطلاعی دبیر فدراسیون از وضعیت دوندگان حاضر در تورنمنت ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که عنوان شده ملی پوشان دوی سرعت ایران که برای حضور در یک تورنمنت بین المللی به ترکیه سفر کرده بودند به علت همگروهی با رژیم اشغالگر قدس از حضور در این رویداد انصراف داده اند هنوز هیچ واکنشی از سوی فدراسیون دوومیدانی دیده نمی شود.

خبرها حاکی از آن است که ملی پوشان ایران قصد بازگشت به کشور بدون شرکت در این رویداد را دارند در حالیکه هاشم صیامی دبیر فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کند.

وی در این خصوص تصریح کرد: اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارم اما قطعا در هر خصوص تصمیم نهایی را آقای کیهانی رئیس فدراسیون خواهند گرفت.

گفتنی است تلاش های خبرنگار مهر برای برقراری ارتباط با رئیس فدراسیون دوومیدانی هم بدون نتیجه باقی ماند. ملی پوشان رشته های مختلف ورزشی کشورمان هرساله برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین در رویدادهای مختلف از رویارویی با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس امتناع می کنند.