ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بوشهر پیشنهاد رشوه را رد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ حیدر سوسنی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان جم در بازرسی از منزل یک نفر توزیع کننده موادمخدر، مقدار تقریبی ۳۵ گرم هروئین کشف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: حین رسیدگی به پرونده و سیر مراحل قضایی وکیل متهم برای فرار از چنگال قانون و تغییر در روند پرونده مبلغ ۱۶ میلیون تومان وجه نقد و ۳۶ عدد نیم سکه بهار آزادی به مأموران پلیس پیشنهاد می‌دهد.

سرهنگ سوسنی گفت: این موضوع توسط ماموران وظیفه شناس ضمیمه پرونده شد و متهم در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.