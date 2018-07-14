  1. استانها
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بوشهر پیشنهاد رشوه را رد کردند

بوشهر - معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر از رد رشوه ۱۶ میلیون تومانی وجه نقد و ۳۶ سکه نیم بهار آزادی توسط ماموران وظیفه شناس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ حیدر سوسنی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان جم در بازرسی از منزل یک نفر توزیع کننده موادمخدر، مقدار تقریبی ۳۵ گرم هروئین کشف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: حین رسیدگی به پرونده و سیر مراحل قضایی وکیل متهم برای فرار از چنگال قانون و تغییر در روند پرونده مبلغ ۱۶ میلیون تومان وجه نقد و ۳۶ عدد نیم سکه بهار آزادی به مأموران پلیس پیشنهاد می‌دهد.

سرهنگ سوسنی گفت: این موضوع توسط ماموران وظیفه شناس ضمیمه پرونده شد و متهم در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

