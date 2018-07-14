کاشی ماندگار استاد و کارآفرین آذربایجان شرقی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آیین که روز شنبه در حاشیه بازدید استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از نمایندگان مجلس و مسوولان استان از کارگاه دست بافته های عشایری این استاد برجسته برگزار شد، این کاشی بر سردر کارگاه استاد کاظم نیا نصب شد.

' کاشی ماندگار' به عنوان نمادی ملی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برای حفظ میراث فرهنگی ناملموس و معنوی ایران و با هدف شناسایی و معرفی محل سکونت و فعالیت هنرمندان، اهالی فرهنگ، علم و دین، چهره های ماندگار، شاخص و تاثیرگذار در یک رشته فرهنگی و هنری نصب می شود.

حمید دواتی کاظم نیا برای اولین بار بعد از عهد صفوی، چشم هنردوستان فرش دستباف را به وجود فرش پولنزی روشن ساخت.

وی با ایجاد کارگاه در منطقه مغان، اقدام به احیای بسیاری از سبک ها و شیوه های فراموش شده یا رو به فراموشی دست بافته های روستایی و عشایری منطقه آذربایجان از جمله جاجیم بافی و سوماک بافی با استفاده از پشم های دستچین و دست ریس کرد.

استاد کاظم نیا در طول ۳۰ سال فعالیت مستمر خود موفق به تولید محصولاتی ناب و منحصر بفردی از دست بافته های روستایی و عشایری آذربایجان شد.