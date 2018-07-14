پایان سرقت های سریالی خانم شیک پوش از پاساژهای پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن آزاد بخت در تشریح این خبر گفت: پنجشنبه هفته گذشته بود که ماموران کلانتری ۱۲۳ نیاوران در مراجعه مرد ادکلن فروش از سرقت شیشه ادکلن گران قیمتی از مغازه اش باخبر شدند.

وی ادامه داد: این مرد مدعی بود در فروشگاهش که واقع در یک پاساژ است زنی با قیافه کاملا موجه و شیک پوش به او مراجعه می کند و در حالیکه از عطر و ادکلن اطلاعات کافی داشته شروع به صحبت و تست کردن عطر ها و پرسیدن قیمت می کند.

وی افزود: این شاکی در اظهارات خود مدعی می شود این خانم که قصد خرید از فروشگاه را داشته سر او را با صحبت کردن و تست انواع ادکلن گرم کرده و از او ادکلنی به ارزش ۳۵۰ هزار تومان را سرقت می کند.

این مقام انتظامی توضیح داد: در این مرحله ماموران تجسس کلانتری وارد عمل می شوند و با اطلاعت به دست آمده چهره ظاهری او را متوجه می شوند.

رئیس کلانتری ۱۲۳ نیاوران ادامه داد: با این اوصاف مشخص می شود متهمه زنی شناخته شده است که از مدتی پیش به این کار روی آورده و چندین مورد شکایت دیگر نیز از او صورت گرفته است. در مرحله بعدی تحقیقات از شاکی خواهش می شود به مجتمع بازگشته تا در صورت دیدن متهم ماموران را سریعا خبر کند و ماموران تجسس کلانتری بعد از این وارد عمل شده و با کسبه و اهالی پاساژ مذکور نیز در این رابطه صحبت می کنند تا در صورت دیدن متهم آنها را در جریان موضوع قرار دهند.

وی افزود: بالاخره امروز صبح با تماس نگهبان پاساژ ماموران کلانتری در جریان مراجعه دوباره متهمه قرار می گیرند و او را سریعا بازداشت می کنند.

این مقام انتظامی در انتها گفت: متهم که با وجود فیلم دوربین مداربسته لب به اعتراف گشوده بود توضیح داد که از مدتی پیش با مردی آشنا شده که او را با عطر و ادکلن آشنا کرده و از او خواسته است با روش سرگرم کردن فروشندگان عطر و ادکلن گرانقیمت را سرقت کرده و برایش بیاورد.

سرهنگ آزاد بخت در خاتمه اشاره داشت تحقیقات در رابطه با این پرونده جریان دارد.