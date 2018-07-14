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۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۵

گسترش همکاری های نظامی روسیه و سودان

گسترش همکاری های نظامی روسیه و سودان

رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای سودانی خود از توسعه همکاری های نظامی و فنی دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در دیدار با «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان، درمورد توسعه همکاری های فنی نظامی، و دیگر مسائل صحبت کرد.

پوتین خاطرنشان کرد، اخیرا تغییرات مثبتی در روابط بین روسیه و سودان رخ داده است، به ویژه، نرخ رشد تجارت به طور مثبت افزایش داشته است، و سودان تبدیل به یکی از بزرگترین خریداران گندم روسیه شده است.

وی افزود: ما فرصت های خوبی برای توسعه روابط در زمینه های مختلف، از جمله در حوزه نظامی-فنی، که هم اکنون در حال توسعه است، داریم.

رئیس جمهور سودان نیز گفت: بدون شک، تغییرات مثبتی در همکاری های نظامی و فنی و نظامی به وجود آمده است.  

وی همچنین از پوتین بابت تکمیل کادر نظامی سودان توسط روسیه تشکر کرد.

کد مطلب 4346670

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