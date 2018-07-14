گسترش همکاری های نظامی روسیه و سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در دیدار با «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان، درمورد توسعه همکاری های فنی نظامی، و دیگر مسائل صحبت کرد.

پوتین خاطرنشان کرد، اخیرا تغییرات مثبتی در روابط بین روسیه و سودان رخ داده است، به ویژه، نرخ رشد تجارت به طور مثبت افزایش داشته است، و سودان تبدیل به یکی از بزرگترین خریداران گندم روسیه شده است.

وی افزود: ما فرصت های خوبی برای توسعه روابط در زمینه های مختلف، از جمله در حوزه نظامی-فنی، که هم اکنون در حال توسعه است، داریم.

رئیس جمهور سودان نیز گفت: بدون شک، تغییرات مثبتی در همکاری های نظامی و فنی و نظامی به وجود آمده است.

وی همچنین از پوتین بابت تکمیل کادر نظامی سودان توسط روسیه تشکر کرد.