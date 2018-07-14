آمادگی تامین تجهیزات پزشکی و دارو برای ماه های آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه یکصد و ششمین اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار داشت: فهرست داروها، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی مشخص شده و چندین بار در جلسات هیات دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی (که متشکل از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی است) نیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وزیر بهداشت با اشاره به جلسات روزانه خود در خصوص تامین دارو و تجهیزات پزشکی کشور، یادآور شد: در این زمینه مشکلاتی داریم که مهم ترین آن، نقدینگی و ارز مورد نیاز شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی است و تصورم این است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که اختیارات خاصی را از سوی مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی و همچنین بانک مرکزی دارند، به خوبی می دانند که دارو و تجهیزات پزشکی باید در اولویت باشد.

هاشمی تصریح کرد: بانک مرکزی می داند که دو تا سه ماه آینده برای تامین دارو، تجهیزات و مواد اولیه این صنایع، فرصتی بسیار حیاتی است و امیدوارم همچنان که عزم این کار را دارند، در عمل نیز همت کنند تا بتوانیم در ماه های آینده، ذخایر دارو و تجهیزات پزشکی کشور را به میزان قابل قبولی برسانیم.

وزیر بهداشت درباره اختصاص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در مقطعی در کشور اعلام شد که هر کسی برای ثبت سفارش به هر میزان ارز نیاز داشته باشد، به مقدار کافی وجود دارد و در آن مقطع، نظارت مناسبی وجود نداشت و کسی هم از ما نظری نمی خواست، اما از زمانی که قرار شد مداخله کنیم، وزارت بهداشت، اولین دستگاهی است که کمیته تخصیص ارز را تشکیل داده و از تاریخ تشکیل این کمیته به بعد، مسئولیت آن را می پذیریم. ولی در مورد آنچه قبل از آن، عمل شده، هنوز فهرستی نداریم که از آن طریق اطلاع یابیم چه میزان ارز به چه کالاهایی، اختصاص پیدا کرده است.

هاشمی تاکید کرد: براساس دستور رئیس جمهوری، از بانک مرکزی لیست شرکت ها و میزان اختصاص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را خواسته ایم تا به بیمارستان ها و رسانه ها اعلام کنیم و علاوه بر آن، بیمارستان ها هم، بدانند که برای چه اقلامی، ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکننده یا تولیدکننده قرار گرفته است.

وزیر بهداشت، افزود: در حال حاضر نسبت به ثبت سفارش و تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسلط نیستیم و قرار است در هفته جاری، بتوانیم از طریق وبسایت، کنترل کنیم و مقرر شده که مدیریت ۳ و نیم میلیارد دلاری که تا پایان خرداد سال آینده در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد، به عهده خود وزارت بهداشت باشد، زیرا ما باید در مقابل مشکلات و کمبودها، پاسخگوی مردم باشیم.

هاشمی با اشاره به تشکیل کمیته تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: اولویت بندی تخصیص ارز براساس اهمیت مواردی است که نیاز به ارز دارند و برخی از کالاها باید در بورس ارزی، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، چون مشمول قیمت گذاری نمی شوند و اما شرکت هایی که ارز دولتی دریافت می کنند، تحت نظارت و کنترل هستند. در حوزه دارو این نظارت ها کامل است، اما در حوزه تجهیزات پزشکی از ۲۷۰ هزار قلم، ۲۲ هزار قلم مهم قیمت گذاری شده و نظارت می شود و این موارد کاملا قابل ردیابی است.

وزیر بهداشت، اظهار داشت: امروز در اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، تاکید ویژه ای داشتم که آنها باید وقت بیشتری بگذارند و برای شرایط متفاوت آینده، آماده باشند.

هاشمی با بیان اینکه کار اصلی وزارت بهداشت، استقرار نظام ارجاع است، افزود: تعادل منابع و مصارف و پرهیز از کارهای غیر ضرور و صحبت بیشتر با مردم، مسئولان استانی و حضور در جمع مردم، دانشجویان و اساتید از مهمترین اقداماتی است که به روسای دانشگاه ها و دانشکده ها توصیه می کنم.

وزیر بهداشت، ضمن تاکید بر لزوم مطرح شدن توقعات متناسب با داشته های کشور، گفت: نباید توقعات را بدون توجه به داشته ها، افزایش داد، چون شرایط متفاوت است و بالابردن انتظارات موجب نارضایتی مردم می شود. از همه می خواهم که توقعات را متناسب با شرایط کشور و داشته های آن، مطرح کنند.

هاشمی افزود: هر قدر هم رفاه را افزایش دهیم، به میزان مطلوب نمی رسیم و باید قبول کنیم که کشور در شرایط کنونی، آنقدر دارا و ثروتمند نیست که در هر شهر، یک بیمارستان بسازد یا دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی کند، بنابراین باید هزینه ها، متناسب با درآمد باشد و همه نمایندگان، ائمه جمعه، مسئولان دانشگاه ها و مقامات محلی نباید احساساتی شوند. اگر برای مردم شرایط کشور را توضیح دهیم، بیشتر از ما متوجه و هوشیار هستند و می پذیرند که برخی خواسته های خود را به تاخیر بیندازند.