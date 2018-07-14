به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر شنبه در حاشیه یک جلسه در خصوص آخرین وضعیت آقای سپنتا نیکنام، اظهار کرد: شورای نگهبان تبصره ماده ۲۶ قانون را حذف کرد.

وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان اختیار حذف این ماده‌قانونی را داشته است، گفت: در این تبصره آمده بود که افرادی که جزو ادیان دیگر هستند باید به کتاب دین خود التزام عملی داشته باشند، وقتی این تبصره حذف شد و عضو علی‌البدل شورای شهر یزد شکایت کرد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دیوان عدالت اداری دستور توقفی صادر شد، این دستور به مجلس ارائه شد، تغییراتی در راستای احیای تبصره یادشده انجام شد.

کولیوند با اشاره به اینکه شورای نگهبان این تبصره را رد کرد، گفت: مجلس اصرار کرد زیرا این تبصره باید برای اجرای مراحل قانونی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شد.

وی با اشاره به اینکه دو کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص نظر داده‌اند، گفت: نظر کمیسیون‌ها تقریباً مثبت است و شنبه هفته آینده در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود.

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مجمع نظر مجلس در خصوص آقای سپنتا نیکنام را مصوب کند، مشکلی وجود ندارد.