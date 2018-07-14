  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۶

آژیر خطر در عسقلان به صدا درآمد

منابع خبری اعلام کردند که آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین عسقلان (اشکلون) در اطراف غزه به صدا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در عسقلان (اشکلون) خبر می دهند.

به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک صهیونیستی عسقلان به دلیل حملات موشکی تلافی جویانه گروه‌های مقاومت فلسطین در پاسخ به حملات دیروز و امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه بوده است.

بر این اساس، قریب به ۷۰ موشک توسط گروه‌ های مقاومت فلسطین به سمت شهرک‌ های صهیونیست‌ نشین شلیک شده است.

تا کنون اطلاعات دقیقی درباره تلفات و خسارت ها این اقدام تلافی جویانه منتشر نشده است.

این درحالیست که رژیم اشغالگر قدس طی دیروز و امروز در چند نوبت هدف هائی در نوار غزه را مورد اصابت قرار داده بودند.

کد خبر 4346693

