استقرار درمانگاه تامین اجتماعی خواسته بحق اهالی خارگ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای اداری خارگ اظهار کرد: مدیران جزیره خارگ به صورت جهادی در تمامی عرصه ها فعالیت فراوان داشته‌اند و خواسته ما هم از روز اول از مدیران دستگاه‌های اجرایی چیزی جز این نبوده است.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اینکه اکثر مشکلات اهالی شریف این جزیره خارگ حل شده است خاطرنشان کرد: به منظور رفع اکثر مشکلات دیگر در جزیره خارگ پروژهای عمرانی در حال انجام است.

وی افزود: استقرار درمانگاه تامین اجتماعی خواسته به حق اهالی شریف جزیره خارگ است و به صورت ویژه این موضوع را پیگیری کردیم و فراتر از استان هم این موضوع پیگیری شده است ولی این خواسته هنوز به انجام نرسیده است.

رضایی بیان کرد: خدمات خوبی از سوی تامین اجتماعی جزیره خارگ در حوزه اعزام‌ها صورت گرفته است و موضوع درمانگاه تامین اجتماعی جزیره خارگ به روز و جدی از سوی اهالی شریف خارگ پیگیری می شود.

رفع مشکلات آب و برق

وی تصریح کرد: برای استقرار نیروگاه‌های برق در جزیره خارگ فشار بسیار بالایی بر دوش ما بود و فرصت نداشتیم وقتی را در حوزه برق از دست بدهیم، خدا را شاکر هستیم که نیروگاه ۳ مگاواتی جزیره در مدار است و نیروگاه ۱۵ مگاواتی جزیره خارگ انشالله در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ گفت: در حوزه تامین آب جزیره خارگ شرکت پایانه‌های نفتی ایران تامین آب بسیار خوبی انجام داده است و الحمدالله در جزیره خارگ مشکل بی‌آبی نداریم، ما مطمئنا به دنبال راه‌اندازی و بکارگیری مجدد آب‌شیرین‌کن‌های موجود در جزیره خارگ هستیم.

وی ادامه داد: ارتباط مستمر دولت با اهالی شریف خارگ یکی از وظایف و اهداف بنده در بخشداری ویژه خارگ بود، ما در بخشداری جزیره خارگ برای ارتباط با مردم روز و ساعت تعیین نکردیم. چراکه وظیفه ما مردم‌داری است.

بخشدار ویژه خارگ اضافه کرد: انبار اذوقه خواسته به حق اهالی و نیاز اصلی جزیره است که از شهرداری خواسته‌ای داریم که باید به زودی این پروژه با همکاری استان راه اندازی شود.

نوسازی مدارس جزیره خارگ

وی با اشاره به تسریع در راه اندازی پروژه سالن مسافری بوشهر گفت: به‌صورت روزانه و با دقت امور فنی و عمرانی این پایانه را رصد می‌کنیم و خبرهای بسیار خوبی در هفته جاری برای اهالی شریف خارگ در این حوزه داریم و مشکل دیرینه این اهالی در بحث سالن مسافری و داشتن اسکله پشتیبان حل خواهد شد.

رضایی خاطرنشان کرد: موضوع بازسازی و نوسازی مدارس جزیره خارگ باید بصورت جدی پیگیری و رفع شود، مکاتبات فراوانی در این حوزه صورت گرفته است، خارگ دارای شرایط خاصی است.

وی تاکید کرد: تکمیل پروژه های عمرانی درمانی در جزیره خارگ باید تسریع یابد.