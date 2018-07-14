مقابله با رشد طلاق و حاشیه نشینی نیاز به کمک مردم و خیرین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی بعد از ظهر شنبه و در آستانه هفته بهزیستی در جمع مدیرکل و جمعی از مدیران ادارات بهزیستی شهرستان های استان تهران طی سخنانی گفت: امروز آسیب های اجتماعی چالش جدی محسوب می شود و پرسنل خدوم بهزیستی می بایست تلاش فراوانی برای مهار آن ها داشته باشند.

وی اضافه کرد: البته در این خصوص نباید نقش سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردمی و نیز خیرین استان تهران را نادیده گرفت، چرا که هر زمان احساس نیاز به کمک داشته ایم، مشارکت جدی این عزیزان را مشاهده کردیم.

نماینده عالی دولت در استان تهران رشد طلاق، حاشیه نشینی و اعتیاد را به عنوان اصلی ترین آسیب های اجتماعی امروز مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش آسیب های اجتماعی به دلیل عدم برنامه ریزی جامع در حوزه های اجتماعی است.

مقیمی با بیان این که توسعه تنها اقتصادی نیست، بر توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز تاکید کرد و افزود: ایران جامعه ای در حال توسعه است و باید به مفهوم چندجانبه توسعه در کشورمان توجه کنیم، اگر پیوست های فرهنگی در طرح های ارائه شده در برنامه های مربوط به بهزیستی مورد توجه قرار گیرد، قطعا این رشد فزاینده آسیب ها را شاهد نخواهیم بود.

وی خواستار اخذ تصمیماتی جدی در مقابله با آسیب های اجتماعی شد و گفت: برای مقابله با طلاق و حاشیه نشینی راهی جز مشارکت جدی و حداکثری مردم نداریم، چرا که اداره کل بهزیستی امکانات محدودی دارد و باید از ظرفیت مردم و خیرین بهره بگیریم و با کمک سازمان های مردم نهاد و خیرین گام جدی در مقابله با این آسیب ها برداریم.

استاندار تهران در ادامه بر حضور قدرتمند دستگاه های اجرایی این استان که مسئولیت اجتماعی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دارند، تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه های اجرایی متولی می بایست وقت بیشتری در این خصوص صرف کنند.

وی خواستار برنامه ریزی دقیق در بهزیستی در جهت ایجاد تحول ساختاری در این سازمان شد و افزود: دولت برای جمع آوری معتادین متجاهر عزم جدی دارد و اکنون از مجموع ۱۵هزار معتاد متجاهر در استان تهران ۷ هزار نفر جمع آوری شده اند .