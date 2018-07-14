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۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۳۴

مدیرکل ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان:

آثار رسیده به جشنواره هنرهای گرافیکی رضوی داوری شد

آثار رسیده به جشنواره هنرهای گرافیکی رضوی داوری شد

زاهدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: آثار رسیده به چهارمین جشنواره هنرهای گرافیکی رضوی به میزبانی این استان داوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، حسین مسگرانی اظهار داشت: آثار رسیده به چهارمین جشنواره هنرهای گرافیکی رضوی به میزبانی این استان پس از کدگذاری توسط هیات داوران به طور علمی در نگارخانه «فردوسی» زاهدان داوری شد.

وی افزود: تقریبا ۸۰۰ اثر از ۴۰۰ هنرمند در ۲ بخش پوستر و آرم و نشانه از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ملی هنرهای گرافیک رضوی به میزبانی زاهدان رسیده است.

وی با اشاره به رقابت تنگاتنگ آثار با یکدیگر بیان کرد: آثار رسیده هنرمندان گرافیست نسبت به ۳ دوره گذشته پیشرفت چشم گیری داشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: نفرات برگزیده در مراسم اختتامیه جشنواره ملی هنرهای گرافیکی رضوی همزمان با دهه کرامت به میزبانی زاهدان تجلیل می شوند.

وی تصریح کرد: هنرمندانی که آثارشان به مرحله نهایی راه یافته است گواهی شرکت در جشنواره دریافت می کنند.

مسگرانی گفت: گزیده آثار منتخب جشنواره هنرهای گرافیکی رضوی در قالب کتاب دوسالانه به چاپ می رسد.

کد مطلب 4346737

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