علی اشکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اردوی کنونی تیم ملی کشتی فرنگی از روز ۱۶ تیر آغاز شده و تا روز ۲۶ تیرماه ادامه خواهد داشت، گفت: طبق برنامه کادر فنی و با توجه به مصوبات فنی، روند انتخاب ملی پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی و رقابتهای جهانی در حال اجراست. بطوریکه هنوزهیچ فرنگی کاری برای بازی‌های آسیایی جاکارتا انتخاب نشده و تمامی اردونشینان بسیار پرانگیزه و امیدوار در حال تمرین هستند.

وی در پاسخ به این سوال که روند انتخاب ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی چگونه طی می شود، اظهار داشت: ما برای انتخاب نفرات اصلی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی، گزارش کاملی از عملکرد آنها در اردوها و همچنین رقابت های بین المللی و تدارکاتی به شورای فنی ارائه خواهیم داد. ضمن اینکه نظم و انضباط و نحوه حضور در اردو و همچنین شرایط اخلاقی هر کدام از فرنگی کاران نیز برای کادر فنی بسیار مهم است.

اشکانی افزود: فرنگی کاران تاکنون در دو تورنمنت بین المللی گرجستان و مجارستان حضور یافتند و در حال حاضر یک تورنمنت بین المللی دیگر تا اعزام به بازیهای آسیایی پیش رو داریم. این تورنمنت هم رقابتهای بین المللی جام «وهبی امره» ترکیه خواهد بود که در رفع ابهام در برخی اوزان از سوی کادر فنی مورد توجه است و طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ تیرماه در شهر استانبول برگزار می شود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم کشتی بتواند با کسب نتایج درخشان در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و رقابت‌های جهانی همچون گذشته باعث شادی مردم شود و مدال های خوشرنگی برای کشورمان بدست آورد.