به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در ابتدای هفتادو ششمین جلسه شورا ضمن گرامی داشت روز ولادت حضرت معصومه (ص) و تبریک روز دختر، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: مدیریت شهری تهران نیز به عنوان بخشی از بدنه اجرایی کشور، بایست خود را با وضعیت فعلی جامعه تطبیق دهد، کاهش هزینه های غیرضروری و تشریفاتی، افزایش خدمت رسانی وکارامدی و شفاف سازی و از بین بردن رانتها و تبعیض ها اولویتهای انتظار جامعه از ماست که انشاله در انجام آن موفق باشیم.

وی و افزود: توانمندی که امروز در میان دختران با استعداد و سخت کوش جامعه ما دیده می شود، نسبت به گذشته و فرصتی که در اختیار نسلهای پیشین دختران ایرانی بوده است بهبود چشمگیری داشته است اما هنوز نمی توان گفت که تبعیض جنسیتی و دسترسی عادلانه و یکسان به فرصتها برای دختران جامعه ما فراهم شده است، بنابراین در درجه اول این دختران و بانوان جامعه هستند که برای کسب حقوق خود در جامعه باید تلاش کنند و در مرتبه بعد، همه باید فارغ از نگاه های جنسیتی از این بخش مستعد و آینده دار جامعه در شکوفا کردن قابلیتهای خود حمایت کنیم.

هاشمی به یادآوری روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان و روز بیست وششم تیرماه سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: شاید بسیاری در زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸، آن را شکست وناکامی برای نظام جمهوری اسلامی تلقی می کردند و این تعبیر امام خمینی(ره) که پذیرش قطعنامه را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرده بودند، سندی بر این تلقی معرفی می کردند اما تاریخ ثابت کرد که نه تنها تصمیم تاریخی امام(ره) مبنی بر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش بس، ناکامی و شکست نبود بلکه بزرگترین پیروزی ها را که بسیار از پیروزی نظامی با ثبات تر و کم هزینه تر بود برای ایران به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: همانگونه که امام خمینی(ره) پس از مشاهده واکنش مردم به تصمیم ایشان و هجوم نیروهای داوطلب به جبهه ها و به عقب راندن ارتش بعثی عراق تصریح کردند که این جام زهر به شهد شیرینی تبدیل گردیده است و دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی پس از آتش بس، که به متجاوز شناخته شدن عراق، آزادی اسرا، تثبیت قرارداد الجزایر وتمامیت ارضی ایران، انتقال صحنه جنگ از ایران به حوزه عراق وحامیانش در دفاع مقدس و همچنین سقوط حکومت بعثی عراق و حاکمیت شیعیان ومردم برای نخستین بار در این کشور گردید، همه وهمه حاصل تصمیم راهبردی امام (ره) در آن مقطع بود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که اگر قرار بود رهبری نظام به توصیه کسانی که مدعی بودند، جنگ را بدون داشتن منطق نظامی و توان لجستیک وپشتیبانی و صرفا بر اساس احساسات و هیجانات و شور ادامه داد، توجه کند اظهار داشت: معلوم نبود چه اتفاقات ناگواری در جنگ رخ می دهد و مردم چگونه باید شاهد جنابات جنگی لشگر افسار گسیخته بعثی عراق که مسلح به سلاح های کشتار جمعی و شیمیایی و میکروبی بود، باشند.

به گفته هاشمی، تاریخ معاصر ایران برای نخستین بار شاهد حفظ تمامیت ارضی کشور در جنگی نابرابر بود و این دستاورد علاوه برآنکه مرهون شجاعت رزمندگان اسلام است، مدیون ایثار واز خود گذشتگی امام خمینی است که با گذشتن از آبروی خود، با خداوند معامله کرد و خداوند نیز علاوه برآنکه مردم ایران را از صلحی پایدار برخوردار ساخت، به بهترین نحو آبرو و اعتباری مضاعف به امام بخشید.

وی افزود: با یادآوری جا دارد در این مناسبت یادی کنیم از آیت الله هاشمی رفسنجانی و دیگر مسئولان وفرماندهان کشور در دوران دفاع مقدس، آیت الله هاشمی رفسنجانی همانگونه که به عنوان فرمانده جنگ در خط مقدم با رشادت حضور می یافت و در پیروزی بزرگ نظامی ایران مانند والفجر هشت و کربلای پنج تاثیرگذار بود، در مقطع پایانی دفاع مقدس نیز بیشترین نقش را بعنوان جانشین فرمانده کل قوا در خاتمه جنگ و به اجماع رساندن مسئولین نظام در وحدت بر پذیرش آتش بس و ارائه پیشنهاد به امام پذیرفتن عواقب این تصمیم توسط شخص ایشان ومحاکمه ایشان با دستور امام را داشت.

هاشمی با بیان اینکه امروز نیز کشور در شرایط حساسی قرار دارد افزود: اگرچه مانند دوران دفاع مقدس با جنگ فیزیکی مواجه نیستیم اما فشارهای اقتصادی فراوانی روی دوش جامعه وجود دارد.

به گفته وی، انتظار مردم از ما مسئولان آن است که همانند دوران دفاع مقدس، در تحمل هزینه ها و فشارها همراه آنان باشیم و برای پذیرش مسئولیت مشکلات نیز شانه خالی نکنیم.

به توصیه رئیس شورای اسلامی شهر تهران امروز نیز اگر مسئولان با صداقت و ایثار و کارامدی به ایفای وظیفه بپردازند، هم انتظار افکار عمومی از آنها تعدیل می گردد و هم عملکرد دستگاه های مسئول بهبود می یابد.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری تهران نیز بعنوان بخشی از بدنه اجرایی کشور، بایست خود را با وضعیت فعلی جامعه تطبیق دهد، کاهش هزینه های غیرضروری و تشریفاتی، افزایش خدمت رسانی وکارامدی و شفاف سازی و از بین بردن رانتها و تبعیض ها اولویت های انتظار جامعه از ماست که انشاله در انجام آن موفق باشیم.