آلمان ده اولویت در حوزه سیاست خارجی در دوره ریاست بر اتحادیه اروپا دارد / برلین سعی دارد از قدرت و نفوذ اروپا بر تحرک روند صلح خاورمیانه استفاده کند

"علی مشکین مهر" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره ارزیابی خود از آغاز دوره شش ماهه ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا گفت : آلمان به طور همزمان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا و گروه صنعتی هشت و ریاست اتحادیه غرب اروپا را بر عهده می گیرد .

وی با بیان اینکه آلمان برای سومین بار پس از تاسیس اتحادیه اروپا عهده دار چنین سمتی می شود، افزود : ویژگی خاصی که ریاست این دوره آلمان بر اتحادیه اروپا را ازسایر دوره های متمایز می کند؛ این است که دولت این کشور در حال حاضر از یک ائتلاف بزرگ متشکل ازدوحزب بزرگ (احزاب مسیحی وسوسیال دموکرات ) به صدراعظمی " آنجلا مرکل " برخوردار است .

این ائتلاف بزرگ قدرت مانور اجرایی دولت را چه در مسائل اروپایی و چه در مسائل داخلی تقویت می کند .

مشکین مهر با بیان اینکه دولت آلمان 3 هفته پیش برنامه کاری و جامع خود را برای شش ماهه آتی ریاست بر اتحادیه اروپا ارائه داد، خاطر نشان کرد : صدراعظم آلمان نیز در تاریخ 14 دسامبر به تشریح برنامه آلمان در پارلمان این کشور پرداخت . صدراعظم آلمان همچنین قرار است در تاریخ 17 ژانویه درسخنانی در پارلمان اروپا اهداف و سیاستهای آلمان در دوره ریاست بر اتحادیه اروپا را تشریح کند .

اولویت کلیدی آلمان در دوره ریاست بر اتحادیه اروپا شامل ایجاد تحرک و تحول جدیدی در روند تصویب قانون اساسی واحد اروپا خواهد بود . وی با اشاره به افزایش تعداد اعضای اتحادیه اروپا به 27 کشور از آغاز سال جدید میلادی گفت : تاکنون تنها 18 کشور موافقت خود را با اجرای قانون اساسی واحد اعلام کرده اند .

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به مسکوت ماندن روند تصویب قانون اساسی واحد پس از مخالفت دوکشور هلند و فرانسه با این قانون اساسی گفت : دولت آلمان درنظر دارد در این دوره شش ماهه پیشنهاداتی را برای حل بحران قانون اساسی واحد ارائه دهد. وی درباره دیگربرنامه های آلمان در دوره ریاست بر اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد : مسئله رشد اقتصادی ، اشتغال زایی ، تامین مسائل سیاستهای اجتماعی وتوسعه بازارهای داخلی اروپایی است که آلمان در این عرصه تلاش دارد تا اروپا را به توانایی بیشتر رقابت سوق دهد . تقویت روابط ماورای آتلانتیکی از یک طرف و به موازات آن گسترش و تعمیق اتحادیه اروپا نیز از دیگر محورهای کاری دولت مرکل در این دوره شش ماهه است . مبارزه با آلودگی هوا از دیگر دغدغه های برلین خواهد بود که در این دوره سعی خواهد شد تا موضع مشترکی برای محافظت از محیط زیست و مسائل مربوط به گازهای گلخانه ای در اتحادیه اروپا ایجاد شود .

این کارشناس مسائل بین الملل تامین انرژی در آینده را از دیگر مواردی خواند که آلمان سعی دارد در این دوره به عنوان یک اقدام استراتژیک به آن بپردازد .وی اظهار داشت : دولت " مرکل " همچنین در نظر دارد تا حففظ امنیت و مبارزه با تروریسم را به طور مشترک ، همصدا و یک شیوه با همپیمانان دنبال کند؛ تقویت همکاری های پلیسی ، اطلاعاتی از ضروریات به شمار آمده که آلمان به دنبال این است که یک پاسخ اروپایی مشترک برابر این چالش پیدا کرده و آن را ارائه دهد .

مشکین مهربا بیان اینکه آلمان همچنین در نظر دارد سیاست خارجی فعال را در پیش گیرد، گفت : این کشور سعی دارد با استفاده ازموقعیت خود و ازوزن اروپا درحل بحرانهای منطقه ای و بین المللی بیش از پیش استفاده کرده که در این جهت اهداف درازمدتی را دنبال می کند.

وی افزود : ازمواردی که آلمان دربخش سیاست خارجی و امنیتی با آن دست و پنجه نرم می کند می توان به تثبیت اوضاع بالکان، وضعیت کوزوو، پیشرفت سیاست همسایگی ، تقویت مناسبات با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرد؛ آلمان علاوه بر این در حال تدوین استرتژی اتحادیه اروپایی در قبال کشورهای آسیای میانه است .

این کارشناس گفت : آلمان همچنین برای ماه آوریل اجلاسی در سطح سران کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا را به منظورتقویت روابط وهمکاری ماورا آتلانتیک برنامه ریزی کرده است؛ ازطرف دیگر اجلاسی نیز درسطح سران اتحادیه اروپا و روسیه به منظور عقد قرارداد همکاری و مشارکت استراتژیک برگزار می شود . همچنین آلمان سعی دارد در دوره ریاست خود بر اتحادیه اروپا از قدرت و نفوذ اروپا استفاده کرده و روند صلح خاورمیانه را به جریان بیندازد .

به گفته وی، برلین طرحی دردست دارد که بواسطه آن کمیته چهارجانبه را به سمت برگزاری نشستهای متعدد سوق داده تا حرکت جدیدی درروند صلح خاورمیانه به وجود آورد. ازطرف دیگرنیزمناسبات خود را با کشورهای مصر، اردن ، سوریه ، عربستان ، لبنان و رژیم اسرائیل بیش از پیش تقویت کرده تا بتواند از راه نفوذ و رایزنی به روند صلح منطقه کمک کند .

وی اجلاس های مهم در دوره ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا را اینگونه تشریح کرد : 7 ژانویه سخنان مرکل در پارلمان اروپا ، 8 مارس اجلاس شورای اروپا، 24 مارس اجلاس غیررسمی سران اتحادیه اروپا، 6 ژوئن اجلاس هشت کشور صنعتی ، 21 ژوئن دومین نشست سران اتحادیه اروپا .

" مشکین مهر " با بیان اینکه گسترش اتحادیه اروپا از اهمیت بسزایی برای آلمان برخوردار است، خاطر نشان کرد: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا همچنان در دستور کار قرار دارد .وی اختلاف درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را در داخل آلمان را سطحی خواند و افزود : آنها معتقدند که ترکیه باید به تعهدات خود در قبال پروتکل آنکارا تحقق بخشد . به گفته وی، اگر وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا در گزارشی اعلام کنند که پروتکل آنکارا تحقق پیدا کرده مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به این اتحادیه ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که صدراعظم آلمان اعلام کرده که من از تفاهمات وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا برای ادامه اقدامات در روند مذاکره بر سر پیوستن ترکیه به این اتحادیه تقدیر و استقبال می کنم که این نشان می دهد وی موضوع را به تصمیم وزرای امورخارجه در نشستهای آتی در دوره ریاست آلمان بر اتحادیه موکول کرده است.

این کارشناس ادامه داد : در بخش توسعه همکاری های اقتصادی، آلمان سعی دارد بنا به اعلام وزیر توسعه و همکاری های این کشور مناسبات اروپا با کشورهای آفریقایی را گسترش داده و به کشورهایی که در مسیر اصلاحات گام بر می دارند پیشنهاداتی در عرصه مشارکت ممتاز ارائه دهد .

به گفته وی، درباره سیاستهای دفاعی نیزآلمان قصد دارد درشش ماهه آتی ریاست بر اتحادیه اروپا و اتحاد غرب اروپا سیاستهای دفاعی مشترک اروپا را تقویت کرده و آنها را به پیش ببرد . وی درباره درخواست آلمان مبنی بر برخورداری از کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح کرد : برلین این امر را همچنان دنبال کرده و از تصمیمات گروه چهار حمایت کرده و در نظر دارد آن را دوباره در سازمان ملل متحد فعال کند .

این کارشناس مسائل بین الملل درباره تاثیر عملکرد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در کشورهای اروپایی و وجود زندان گوانتانامو در روابط اتحادیه اروپا - آمریکا به " مهر " گفت : دولت آلمان برای بازسازی روابط با آمریکا تلاش های زیادی را دنبال می کند که در اثر جنگ عراق کمی روبه سردی گرائیده بود . انتظار می رود در دوره ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا به مسائلی مانند زندان گوانتانامو و سیا کمتر پرداخته شود .

وی درباره تاثیر آلمان بر موضوع هسته ای ایران در دوره ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا گفت:"مرکل " از تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت استقبال کرده و آن را اولین گام مهم پس از خودداری ایران از توقف فعالیتهای غنی سازی اورانیوم خواند ، البته " فرانک - والتر اشتاین مایر " وزیر امورخارجه آلمان بر علاقه مندی این کشور و شرکای خود برای تداوم روند گفتگوهای دیپلماتیک با ایران تاکید کرده است .