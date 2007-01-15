مشکل استیلی و دنیزلی قابل حل بود/ با مسئولان باشگاه الشباب مذاکره کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انصاریفرد که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می کرد در ابتدا به وضعیت این تیم اشاره کرد و افزود: متأسفانه دور جدید تمرینات تیم با بروز برخی مسائل در کادر فنی همراه شد و همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داد اما نکته امیدبخش این بود که برخی از مصدومان به تیم برگشته اند و این می تواند کمبود بازیکن که در چند بازی پایان نیم فصل اول دردسرساز شده بود را مرتفع سازد. با این وجود پرسپولیس همچنان به واسطه مصدومیت و محرومیت بازیکنان آسیب می بیند چرا که در یک جمع بندی کلی پرسپولیس در اولین بازی دور برگشت مقابل ابومسلم حداقل 6 بازیکن اصلی خود را در اختیار ندارد . ما امیدواریم تیم در شرایطی قرار بگیرد که مربیان بتوانند مثل آغاز فصل تمامی نفرات را در اختیار داشته باشند و مجبور به انتخاب یک ترکیب مصلحتی و اجباری نشوند. به اعتقاد ما پرسپولیس در نیم فصل اول علاوه بر اشتباهات داوری ، کم دقتی و بدشانسی در نواختن ضربات نهایی به واسطه آسیب دیدگی بازیکنان خود لطمه خورد، به گونه ای که جابجایی های اجباری و قرار گرفتن هافبک ها و حتی مهاجمان در خط دفاعی تیم را از فرم اصلی خارج کرد.

محمدحسن انصاریفرد در مورد ماجرای اختلاف نظر مصطفی دنیزلی و حمید استیلی گفت: در این باره اتفاقات زیادی در کنار هم قرار گرفت تا کار به این مرحله برسد. به هر حال آقای دنیزلی نظراتی داشتند و بنده هفته گذشته نیز جلسه ای با استیلی داشتم. در نهایت مقرر شد در بازگشت دنیزلی از ترکیه نشست سه جانبه ای بین من و آنها برگزار شود تا به نوعی با رفع سوء تفاهمات و ابهامات همه چیز به حالت اولیه برگردد.این موضوع به اعتقاد بنده قابل حل بود اما متأسفانه روز جمعه و درپی عدم حضور استیلی در تمرینات موضوع به رسانه ها کشیده شد. با این وجود صبح روز شنبه به کارگران رفتم تا علاوه بر بررسی وضعیت تیم درباره این موضوع مهم و اساسی با آقای دنیزلی صحبت کنم. سرمربی تیم هم مثل ما تعجب کرده بود که چرا چنین موضوعی به رسانه ها کشیده شده. ایشان از مصاحبه های آقای استیلی هم گله مند بود. با این وجود وقتی از ایشان خواستم روز دوشنبه جلسه ای سه جانبه برگزار شود مخالفتی نداشتند اما حمید استیلی به واسطه ناراحتی از انتشار خبر اخراج از پرسپولیس در صداوسیما با یکی از خبرگزاری ها مصاحبه کرد و علیه دنیزلی مسائلی را عنوان کرد تا امکان هرگونه مذاکره ای به حداقل برسد.با این وجود شنبه شب با حمید استیلی صحبت کردم و تأکید کردم اگر کار به رسانه ها کشیده نمی شد می توانستیم با برگزاری یک جلسه سه جانبه در روز شنبه همه چیز را حل کنیم.

انصاریفرد در جواب این سوال که آیا اخراج استیلی صحت دارد گفت: نه، اصلاً اینگونه نبوده. بنده تأکید می کنم اگر روز شنبه این موضوع در رسانه ها منتشر نمی شد احتمال اینکه سوء تفاهمات بوجود آمده بین طرفین در یک نشست برطرف شود وجود داشت. به هرحال باید تأکید کنم که لفظ اخراج زیبنده نام بازیکن با تعصب و مربی زحمت کش پرسپولیس در سالهای گذشته نبوده و نیست. ما به توان مربیگری حمید استیلی هم اعتقاد داریم و من مطمئن هستم او در آینده جزو مربیان موفق فوتبال کشورمان خواهد بود. با این وجود تنها گلایه من از استیلی این است که او نباید بعد از این اتفاقات درباره دنیزلی که مربی او بوده اینگونه اظهار نظر کند. مطرح کردن این موضوع که دنیزلی توهین یا بی احترامی کرده اصلاً جالب نیست. چنین موضوعی درباره آقای دنیزلی قبلاً نیزاز سوی برخی رسانه ها مطرح شده بود. به هر حال بنده چنین مسأله ای را تکذیب می کنم و معتقدم دنیزلی مربی سخت گیری است و برخی سخت گیری او در امور تیم را با واژه توهین یا بی احترامی همراه می کنند.در همین راستا بنده از دنیزلی و حتی حمید استیلی خواسته ام درباره اختلافات بوجود آمده مصاحبه نکنند تا تیم آرامش خود را از دست ندهد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد سفر یک روزه خود به امارات و نتایج آن گفت: با یکی از مسئولان باشگاه الشباب درباره وضعیت اولادی مذاکره کردیم. ما همچنان تلاش می کنیم تا با حل مشکل خروجی اولادی او را در اختیار تیم الشباب قرار دهیم. درباره برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم الوصل هم توافق اولیه حاصل شد و درصورتی که بخشی از هزینه های این بازی از طریق اسپانسر تأمین شود اعضای تیم پرسپولیس سه شنبه شب راهی امارات خواهند شد و بعد از برگزاری بازی دوستانه در روز پنج شنبه به تهران بازخواهند گشت. علاوه براین توافقات دیگری هم با چند شرکت متعبر انجام داده ایم که امیدواریم تا آخر هفته قطعی و نهایی شود.