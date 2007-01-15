رشد 125 درصدی کشف مواد مخدر

سردار نبی الله حیدری در جلسه شورای هماهنگی با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از اولویت های مهم نیروی انتظامی در شناسایی و مقابله با توزیع کنندگان و حمل کنندگان مواد مخدر ، انجام کار اطلاعاتی است.

وی ، کارهای اطلاعاتی انجام گرفته را با 5/49 درصد رشد عنوان کرد و گفت: این امر با نفوذ نیروی انتظامی در میان باندهای توزیع کننده و حمل کننده مواد مخدر حاصل شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که گسترش اعتیاد یکی از معضلات جامعه است و فرهنگ سازی ، آموزش و شناخت لازمه پیشگیری از اعتیاد است ، تشکل های مردمی می تواند نقش موثری را ایفا کند.

حیدری اضافه کرد: تا کنون 25 تشکل در سطح استان فعالیت می کنند که از این تعداد 17 تشکل به شکل جدی فعال هستند و بیشترین اعضای این تشکل ها را جوانان شامل می شوند.