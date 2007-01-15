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۲۵ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۳۱

در استان مرکزی صورت گرفت ؛

رشد 125 درصدی کشف مواد مخدر

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: کشف مواد مخدر در استان مرکزی در مقایسه با سال گذشته 125 درصد افزایش داشته است.

سردار نبی الله حیدری در جلسه شورای هماهنگی با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از اولویت های مهم نیروی انتظامی در شناسایی و مقابله با توزیع کنندگان و حمل کنندگان مواد مخدر ، انجام کار اطلاعاتی است.

 

وی ، کارهای اطلاعاتی انجام گرفته را با 5/49 درصد رشد عنوان کرد و گفت: این امر با نفوذ نیروی انتظامی در میان باندهای توزیع کننده و حمل کننده مواد مخدر حاصل شده است.

 

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که گسترش اعتیاد یکی از معضلات جامعه است و فرهنگ سازی ، آموزش و شناخت لازمه پیشگیری از اعتیاد است ، تشکل های مردمی می تواند نقش موثری را ایفا کند. 

 

حیدری اضافه کرد: تا کنون 25 تشکل در سطح استان فعالیت می کنند که از این تعداد 17 تشکل به شکل جدی فعال هستند و بیشترین اعضای این تشکل ها را جوانان شامل می شوند.

کد مطلب 434728

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