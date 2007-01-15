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۲۵ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۵۸

تا پایان امسال صورت می گیرد ؛

ایجاد مهدهای کودک در مناطق آسیب خیز کشور

ایجاد مهدهای کودک در مناطق آسیب خیز کشور

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری ، در اغلب مناطق آسیب خیز استان های کشور مهدهای کودک ایجاد می شود.

سید مهدی سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساماندهی و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی ، توسعه کمی و کیفی مهدهای کودک ، نگهداری و مراقبت و پرورش کودکان بی سرپرست و حمایت از زنان سرپرست خانوار در سطح کشور از برنامه های در حال اجرا است.

وی از طرح ایجاد مهدهای کودک در مناطق آسیب خیز خبر داد و خاطر نشان کرد: به منظور ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی در مناطق محروم و آسیب خیز به کودکان تاپایان سال جاری تعدادی مهد کودک در این مناطق ایجاد خواهد شد و همچنین مهدهای کودک در روستاها نیز با ارائه تسهیلات لازم توسعه پیدا می کنند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به برنامه هایی که در جهت کاهش طلاق ارائه می شود اشاره و تاکید کرد: به منظور پیشگیری از طلاق در خانواده ها بهزیستی طرحهای زیادی مانند ایجاد کلاسهای آموزشی و مشاوره و همچنین مشاوره پیش از ازدواج دارد که این آموزشها نقش بسیار موثری در جلوگیری از طلاق دارند.

سید محمدی گفت: همچنین در کلاس های آموزش مهارت های زندگی به زوجین نحوه برخورد و مقابله با مشکلات ، تصمیم گیری و خود آگاهی ، کنترل خشم و... آموزش داده می شود که این امر نیز می تواند باعث استحکام در خانواده ها و مانع بروز جدایی می شود.

وی همچنین درمورد طرح تغذیه کودکان زیر 6 سال نیز افزود: این طرح به منظور رفع مشکلات سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال هم اکنون در 30 استان کشور در حال اجراست و همچنین براساس طرحی مادران باردار نیز از تغذیه رایگان برخوردار می شوند.

کد مطلب 434736

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