به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گلف‌نیوز، شاخص بورس دوبی دیروز 1.26 درصد کاهش یافت و به 4071 واحد رسید. ارزش جاری این بورس نیز با حدود یک میلیارد دلار کاهش مواجه شد.

شاخص بورس ابوظبی نیز دیروز با سقوط 1.72 درصدی مواجه شد و ارزش جاری بازار آن حدود 918 میلیون دلار کاهش یافت که از سطح 3 هزار واحد که سرمایه‌گذاران آن را خط مرز سقوط این بورس می‌دانند، پایین‌تر است.

احمد عبدالرحمان یک تحلیل‌گر مالی درباره کاهش شاخص بورس امارات اظهار داشت که در کوتاه‌مدت سقوط بازارهای مالی امارات ادامه خواهد یافت.

بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند علت سقوط بورس‌های امارات، اثرپذیری آن از بورس عربستان است که طی روزهای گذشته با سقوط مجدد مواجه شده است. با افت بورس عربستان، سرمایه‌گذاران سعودی روی به بازارهای امارات برای نقد کردن سرمایه‌های خود آورده‌اند.

شاخص بورس عربستان روند نزولی خود را طی می‌کند و دیروز نیز ارزش جاری بازار این بورس 1.38 دیگر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح 26 ماه اخیر خود رسید. بورس عربستان در سال 2006 بالغ بر 52.5 درصد ارزش جاری بازار خود را از دست داده بود.