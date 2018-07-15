به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی ظهر یکشنبه در مراسم نکوداشت روز ملی صنعت در اصفهان، اظهار داشت: لیستی رای دادن مردم به نمایندگان مجلس باعث شده که نمایندگان به وظایف اصلی خود عمل نکنند.

وی بیان داشت: این‌گونه رأی دادن منجر به این می‌شود که یک نماینده بیاید و در مورد حقوق‌های ظالمانه نجومی که رهبر انقلاب هم بر برخورد با متخلفان آن تأکید کردند، بگوید که «این سهم ما از سفره انقلاب است».

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: باید با این افراد ولو اینکه به هر مسئولی در کشور وابسته باشند، برخورد شود.

وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت از نبود یک رویه واحد در کشور خبر داد و ادامه داد: در جلسه‌ای که با یکی از مدیران عامل بانک‌ها داشتم گلایه کردم که چرا بخشنامه بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنید، که او پاسخ داد «اصلاً این بخشنامه را قبول ندارم».

۴۲۰ هزار نفر از کارآفرینان را از دست داده‌ایم

یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با انتقاد از مسئولان اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی زمانی اتفاق می‌افتد که سران سه قوه اعتبارات خارج از شمول خود را حذف کنند.

حسن کامران اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۲۰ هزار کارآفرین را از دست داده‌ایم، اعلام کرد: اصناف و حتی فدراسیون‌ها با باند و باندبازی اداره می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی فلسفه شکل‌گیری منطقه آزاد را افزایش صادرات عنوان کرد و اظهار داشت: تمام افرادی که می توانند از مناطق آزاد جنس وارد کنند وابسته به افراد قدرتمند هستند چون در مناطق آزاد اظهارنامه نداده و ۲۰ سال هم معافیت مالیاتی دارند و با قیمت پایین اقدام به واردات می‌کنند.

وی با انتقاد از نبود مدیریت واحد در تیم اقتصادی دولت تصریح کرد: رونق صنعت در مناطق محروم با شرایط فعلی امکانپذیر نیست و لازم است زمین به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد و بانک ها هم همکاری کنند.