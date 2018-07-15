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۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۸

فرهنگ رضوی حضرت معصومه(س) باید به نسل جوان شناسانده شود

فرهنگ رضوی حضرت معصومه(س) باید به نسل جوان شناسانده شود

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: پیامبر اسلام در زمانی که اعراب دختران را به موجودیت نمی‌شناختند و نوزادان دختر را زنده به گور می‌کردند، جایگاه زنان را تبیین کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی با اشاره به جایگاه زنان و دختران در اسلام گفت: پیامبر اسلام در زمانی که اعراب دختران را به موجودیت نمی‌شناختند و نوزادان دختر را زنده به گور می‌کردند، جایگاه زنان را تبیین کردند.

مولاوردی با بیان اینکه فرهنگ رضوی حضرت معصومه(س) باید به نسل جوان شناسانده شود، ادامه داد: فرهنگ رضوی و شناخت زندگی کریمانه حضرت معصومه(س) سبب افزایش جایگاه بانوان و خانواده در جامعه اسلامی و ایران خواهد شد.

 وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)  سر مشق تمام انسان‌ها و جامعه ایرانی و جوانان هستند که باید این موضوع فرهنگ سازی بیشتری شود، گفت: بانوان با شکستن محدودیت‌های جنسی می‌توانند به مقامات بالا دست یابند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به سالگرد از دست دادن مریم میرزاخانی، تصریح کرد: این دانشمند فرهیخته نشان داد زنان و دختران می‌توانند با کنار زدن محدودیت‌های جنسیتی به بالاترین جایگاه‌های علمی برسند.

مولاوردی اضافه کرد: زنان بخش مهمی از سرمایه جامعه هستند و باید قدر این سرمایه‌های انسانی را بدانیم.

دستیار ویژه رییس جمهور با اشاره به اهمیت توجه به این گروه‌ها گفت: این گروه‌ها از دختران روستایی گرفته تا دختران دانشجو و... نیازها و مشکلاتی دارند که باید مرتفع شود وگرنه در سال‌های آینده جامعه دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد.

وی افزود: دختران فقط مادران فردا نیستند، بلکه وضعیت حال آنها باید در نظر گرفته شود تا توام با کرامت و عزت زندگی کنند.

کد مطلب 4347694

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