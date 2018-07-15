تلاش معترضان برای حمله به دفتر جریان صدر در بابل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد پست، منابع محلی از زخمی شدن شماری از تظاهرات کنندگان در استان بابل عراق خبر دادند.

این منابع بیان کردند: ۸ نفر از تظاهرات کنندگانی که قصد داشتند به دفتر جریان صدر در منطقه القاسم در استان بابل حمله کنند زخمی شدند.

از سوی دیگر قاسم الاعرجی وزیر کشور عراق اعلام کرد: وظیفه ما ایجاد امنیت برای همه عراقی هاست و اینکه به همه خواسته ها گوش فرا دهیم.

وی بیان کرد: کسانی که به نهادها و نیروهای امنیتی حمله می کنند باید مورد بازخواست قرار گیرند.

شایان ذکر است که استانهای جنوبی عراق شاهد اعتراضاتی است.