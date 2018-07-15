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۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۹

اخبار عراق؛

تلاش معترضان برای حمله به دفتر جریان صدر در بابل عراق

تلاش معترضان برای حمله به دفتر جریان صدر در بابل عراق

منابع عراقی از تلاش معترضان در استان بابل برای حمله به دفتر جریان صدر و زخمی شدن شماری از آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد پست، منابع محلی از زخمی شدن شماری از تظاهرات کنندگان در استان بابل عراق خبر دادند.

این منابع بیان کردند: ۸ نفر از تظاهرات کنندگانی که قصد داشتند به دفتر جریان صدر در منطقه القاسم در استان بابل حمله کنند زخمی شدند.

از سوی دیگر قاسم الاعرجی وزیر کشور عراق اعلام کرد: وظیفه ما ایجاد امنیت برای همه عراقی هاست و اینکه به همه خواسته ها گوش فرا دهیم.

وی بیان کرد: کسانی که به نهادها و نیروهای امنیتی حمله می کنند باید مورد بازخواست قرار گیرند.

شایان ذکر است که استانهای جنوبی عراق شاهد اعتراضاتی است.

کد مطلب 4347765

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