خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: سرانجام پس از گذشت هشت سال پرچم ملی سوریه بر فراز اداره پست شهر درعا که تنها ساختمان دولتی باقی مانده در این شهر بود به اهتزاز درآمد.

شهر درعا نخستین منطقه ای بود که در سال ۲۰۱۱ تظاهراتی علیه دولت در آن شکل گرفت و با پیش بینی هایی که محور غربی-عربی برای به راه انداختن جنگ در سوریه انجام داده بود خیلی زود به آشوب کشیده شد.

همچنین آزادی مناطق جنوبی سوریه و نزدیک شدن ارتش و نیروهای مقاومت به خط تماس منطقه اشغالی جولان زنگ خطر را بار دیگر برای رژیم صهیونیستی به صدا درآورد. در عرصه سیاسی نیز اخیرا علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و فرستاده ویژه رییس جمهور ایران با سفر به مسکو پیام های رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهوری را تقدیم ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه کرد.

در همین راستا خبرنگار مهر برای بررسی تحولات سیاسی و میدانی سوریه با «محمد رجا» نماینده پارلمان سوریه گفتگویی مشروح داشته که شرح آن از نظر می گذرد.

*اخیرا دیداری دوجانبه میان آقای ولایتی به عنوان نماینده مقامات عالیه ایران و پوتین رئیس جمهور روسیه با محورهای مختلف از جمله حضور ایران در سوریه برگزار شد. پس از آن نیز جابری انصاری از وزارت خارجه ایران با جناب بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. این دیدارها در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی مدام بر طبل خروج ایران از سوریه می کوبند، چه اهمیت و پیام هایی داشت؟

این دیدارها از لحاظ زمانی و همچنین محتوایی حائز اهمیت بود؛ در دیدارهای پیشین که در مراحل مختلف بحران سوریه صورت می گرفت، مذاکرات پیرامون عملیات نظامی در برابر تروریسم و حمایت مسکو و تهران از دمشق انجام می شد اما سخن ها در برهه کنونی پیرامون اصل وجود مستشاری ایران در سوریه است و البته این موضوع موجب ایجاد تقابل میان دولت های روسیه و ایران و سوریه نشد بلکه دشمنان برای ایجاد اختلاف میان کشورهایی که با تروریسم در سوریه مبارزه کرده و نقشه های استکبار جهانی را ناکام گذاشتند، به این سخن ها درباره حضور ایران دامن می زنند که تلاش آنها برای اختلاف افکنی بی فایده است.

امور و مسائل میان ایران و روسیه و سوریه به عنوان بزرگان پیروز بر تروریسم، به صورت طبیعی و در کامل ترین وجه و بالاترین سطح از تفاهم و هماهنگی مشترک پیش میرود و در جهت خیر و مصلحت این کشورها و منطقه و مردم این منطقه است.

هیچ یک از این سه کشور امروز فریب استکبار و صهیونیسم جهانی و اعراب خائن را نمی خورد؛ اینها بر روی ضربه زدن به ایران و سوریه و روسیه تمرکز کرده اند ولی مسکو و تهران و دمشق به خوبی می دانند که در حقیقت دشمن شان یکی است و همین دشمنی که دیروز در سوریه به این سه کشور ضرر زد، امروز نیز در صدد خسارت زدن است. ایران در واقع در این جبهه یکپارچه به همراه متحدان خود در برابر غرب و نقشه هایش ایستاده است.

آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم فقط منافع موجب گردهم آمدن روسیه و ایران و سوریه نشده است بلکه در جهانی که به قوانین و منشورها و عهدنامه های بین المللی پشت می شود، این سه کشور طبق اصول با هم جمع شده اند.

*چرا طی هفته ها و ماه های اخیر رژیم صهیونیستی مدام ایران و سوریه را تهدید و یا برخی اوقات مستقیما علیه ما اقدام نظامی انجام می دهد؟

اسرائیل بر اساس تجاوز ایجاد شده است و از بیان این تهدیدات توسط آن تعجب نمی کنیم. جنگ موجود در سوریه خارج از اراضی اشغالی فلسطین است و اسرائیل طبق ادعای خود هیچ طرفی در این جنگ نیست اما هر زمان تروریسم در سوریه در وضعیت بغرنج و بدی قرار می گیرد، صدای اسرائیل بلند می شود و اقدام به بزرگ کردن خطر ایران می کند! اسرائیل از هر پیروزی ارتش سوریه در برابر تروریسم و موفقیت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در برابر دشمنانش در تنگنا قرار می گیرد.

هر زمانی که اسرائیل تلاش می کند احساسات خود در برابر تروریست ها و همبستگی اش با آنها را مخفی کند و خود را جدای از تروریسم نشان دهد، لحن کلامش و حمایت مستقیم اسرائیل از گروه های تروریستی موجب رسوایی این رژیم و ادعایش مبنی بر صلح طلبی و تمدن سازی و ایجاد امنیت می شود.

همین ننگ برای این رژیم کافی است که آشکارا آرزوی پیروزی تروریسم در سوریه و شکست دولت سوریه در برابر تروریسم را مطرح می کند و بالعکس این موضع دشمن عبری، نشان شرفی بر سینه دولت سوریه است. گروه های تروریستی به نیابت از دولت عبری (رژیم صهیونیستی) علیه سوریه و ایران و محور مقاومت و محور عدل و انسانیت در جهان می جنگند و دشمنان دمشق و تهران و مسکو به این گروه های تروریستی کمک می کنند.

تهدید سوریه و ایران توسط اسرائیل به دلیل فروپاشی تروریسم و وضعیت بغرنج آن است. در اسرائیل به دلیل پیروزی های ارتش سوریه و متحدانش در برابر تروریست ها، ترس و نگرانی حاکم است؛ زیرا گروه های تروریستی ابزار اسرائیل در منطقه بودند. این گروه های تروریستی موجب دور شدن منطقه از وظیفه اصلی خود یعنی مبارزه با صهیونیسم جهانی و آزادسازی فلسطین شد و در صورت نابودی تروریست ها، طبیعتا اسرائیلی نیز وجود نخواهد داشت.

*در خصوص عملیات ارتش سوریه در جنوب کشور علیه تروریست ها و گروه های مسلح و دستاوردهای ارتش توضیح دهید. اهمیت آزادسازی درعا و برنامه ارتش سوریه برای عملیات های دیگر چیست؟

پس از آزادسازی مناطق جنوب سوریه، احساس پیروزی بر مردم این مناطق حاکم شد و آنها احساس می کنند که آزادی خود را بازیافته و از ترس و زندگی تحت سایه تروریست ها به دور از خدمات نجات یافته اند.

این بازگشت مردم به وطن خود وضعیتی طبیعی است که همه جا باید حاکم گردد. آزادسازی درعا از لحاظ نظامی و معنوی اهمیت دارد و به معنای این است که جنگ در سوریه در مراحل پایانی خود قرار دارد؛ زیرا ارتش به نقطه ای رسیده که جنگ از آنجا شروع شد و این مقدمه ای برای پیروزی مردم و دولت سوریه در برابر تروریسم است.

پس از آزادسازی مناطق جنوبی سوریه، ارتش عملیاتش علیه تروریسم را تا آخرین وجب از اراضی کشور که در کنترل تروریست ها است، ادامه می دهد و به وظیفه مقدس خود عمل می کند. تروریسم مرض و بیماری است و ارتش درمان آن؛ هیچ کس راضی نمی شود مرض بدون درمان باقی بماند. اقدامات نیروهای مسلح سوریه توسط حاکمیت تعیین می شود و حقی مشروع است که در این زمینه اختلافی میان سیاستمداران وجود ندارد.

*آیا امکان دارد ارتش سوریه با صهیونیست ها در جولان اشغالی مواجه گردد؟ به تجاوزات اسرائیل علیه سوریه چگونه پاسخ می دهید؟

ارتش سوریه طبق قانون اساسی موظف به دفاع از کشور در برابر تجاوزات و حفظ امنیت کشور است. مقابله ارتش سوریه با دولت عبری زبان چیز جدیدی نیست و در صورتی که ارتش اسرائیل آتش بس سال ۱۹۷۳ را نقض کند، پاسخ سوریه حتمی و در راستای تحقق اهدافش خواهد بود. سرزمین جولان بخش جدانشدنی سرزمین سوریه است و از یک وجب آن نیز نمی توان دست کشید.

دولت و ارتش سوریه وظیفه خود در برابر این منطقه را به خوبی می دانند نیازی نیست کسی در این خصوص به ما تذکر دهد و کنایه بزند که «شما از ۴۰ سال قبل تاکنون هیچ تیری به سوی اسرائیل پرتاب نکرده اید». در این مدت ما خود را از آنها حفظ کردیم و آنها هم همینطور.

ما برای آنها آماده شدیم و آنها نیز همینطور. انفجار اوضاع میان ما و آنها، نیاز به محاسبات دقیق و پیچیده دارد و ممکن است شروع جنگ، منطقه و جهان را به سوی جهنم سوق دهد. ما علاوه بر قدرت نظامی ارتش سوریه، سلاح های دیگری هم داریم؛ همانگونه که «حافظ اسد» رهبر راحل ما گفت: ما چیزهایی داریم که آنها (اسرائیل) ندارند. ما حق آشکار و مردم را داریم. بنابراین ما در سوریه بر روی فروپاشی آنها بدون جنگ حساب و عرصه را برای راهکارهای مسالمت آمیز باز می کنیم.

ما برای معامله ذلتمندانه که در آن کرامتمان را بفروشیم، چانه نمی زنیم و ارتش سوریه ارتشی معتقد و متکی به مردم باقدمت است. این در حالی است که دولت عبری، مردمی دزد و در تاریخ گم شده دارد و امروز با پشتیبانی استکبار جهان و پول و جنایتکاری در صدد ایجاد و ساخت رژیمی غیرقانونی به حساب ملت های اصیل است.

*ارزیابی شما از اقدامات ائتلاف بین المللی موسوم به ضدداعش به فرماندهی آمریکا در جنگ با تروریسم در سوریه طی سال های اخیر چیست؟ آیا این ائتلاف نقشه ای برای دوره پساداعش دارد؟

رفتار و اقدامات این ائتلاف در طول مراحل مختلف بحران سوریه، رفتاری خصمانه و آشکارا علیه دولت و ملت سوریه بود. این کشورها به صورت عملی در راهی حرکت کردند که به خوبی می دانستند نتیحه آن از بین رفتن وحدت ملی مردم سوریه و نابودی دستاوردهای کسب شده آنها طی سال های طولانی بود. معتقدم که این کشورهای متخاصم پس از شکست در سوریه، به صورت تکی و یا جمعی برای ازسرگیری مجدد روابط دیپلماتیک با دمشق اقدام خواهند کرد تا حیات سیاسی خود را بازیابند. این منطقه تاریخ و حاکم بر تمام درگیری ها است؛ در پایان درگیری ها، همه با طرف پیروز سخن می گویند و روابطشان را با آن تصحیح می کنند.

امروز سوریه یک کشور محوری است و به توان خود برای بازسازی قواعد نظام جهانی چندقطبی، ایمان دارد. تمام اینها به لطف تلاش سوریه و متحدان روس و ایرانی آن در وحدت علیه تروریسم و تک قطبی بودن آمریکا محقق و جهان از نظام تک قطبی آمریکا رها شده است.

نقشه آمریکا برای خاورمیانه و تسلط استکبار جهانی بر مردم این منطقه و ثروت هایشان، پشت درهای سوریه پاره شد. بنابراین معتقدم که آنها (آمریکا) در توطئه آشکار کوتاهی نکرده و نخواهند کرد اما برای راضی کردن سوریه و متحدانش خواهند آمد. همه ما می دانیم که سوریه در حق کشورهای همسایه اش مرتکب اشتباه نشده و به هیچ کس تعرض نکرده است. در عرصه بین المللی بالاترین درجه های پایبندی به قواعد نظام بین المللی و قانونی برای سوریه ثبت شده است.