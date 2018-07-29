مداخله خارجی مانع تشکیل دولت لبنان شده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: جنگ ۳۳ روزه که در سال ۲۰۰۶ میلادی توسطه اسرائیل علیه لبنان به ویژه حزب الله صورت گرفت از تحولات مهم و تأثیر گذار منطقه خاورمیانه است.

تهاجم وسیع و همه‌جانبه اسرائیل به لبنان در ژوئیه ۲۰۰۶ (تیرماه ۱۳۸۵) که ۳۳ روز به طول انجامید و در بین لبنانی‌ها به «نبرد تموز» شهرت یافته، یکی از این تجاوزهای رژیم صهیونیستی است که در مقایسه با جنگ‌های پیشین اسرائیل طولانی‌تر و در نوع خود بی‌نظیر و از ابعاد مختلف و متفاوتی دارای اهمیت فوق‌العاده و منحصربه‌فرد است. زیرا در این نبرد سنگین و همه‌جانبه اسرائیل به اهدافی که پیش از جنگ با هماهنگی و حمایت آمریکا برای خود معین کرده بود، دست نیافت، که نمونه بارزی از تکرار به مراتب سخت‌تر شکست و ناکامی سال ۲۰۰۰ در عقب‌نشینی از جنوب لبنان بود.

در همین رابطه خبرنگار مهر با دکتر «علی فضل الله» کارشناس سیاسی و راهبردی لبنان گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*همزمان با سالگرد حمله صهیونیست ها به لبنان در سال ۲۰۰۶ و جنگ ۳۳ روزه هستیم. پیروزی مقاومت لبنان در این نبرد در برابر رژیم صهیونیستی چه پیامدها و دستاوردهایی برای لبنان داشت؟ آمادگی حزب الله برای جنگ احتمالی با اسرائیل را تا چه میزان پیش بینی می کنید؟

ارتش اسرائیل حدود ۴۰ هزار نظامی را که بیشترشان از یگان های ویژه و آموزش دیده در دوره های طولانی بودند، در این جنگ مشارکت داده بود اما در برابر تعداد اندکی از نیروهای مقاومت در روستاها و کوه ها شکست خورد در جریان جنگ تموز (۳۳ روزه) در سال ۲۰۰۶، برخورد و نبردی بزرگی میان مقاومت لبنان و ارتش اسرائیل که مورد حمایت تمام کشورهای جهان بود، رخ داد.

مواضع کشورهای عربی نیز علیه مقاومت لبنان بود و موضع سعودی ها نیز در این زمینه مشهور است که مقاومت را مغامره (ماجراجویی) خواند. تمام جهان علیه مقاومت لبنان گرد آمده بودند و حتی دولت داخلی و تعداد زیادی از احزاب و قدرت های لبنانی نیز ضد مقاومت بودند.

ویکی لیکس نیز دست داشتن تعداد زیادی از سیاستمداران لبنانی در اقدامات علیه مقاومت را افشا کرد. بنابراین از مهم ترین دستاوردهای مقاومت در لبنان در جنگ ۳۳ روزه، پیروزی بر تمام این گروه های تجمیع شده بود.

همچنین در حوزه میدانی نیز به یاد داریم که ارتش اسرائیل حدود ۴۰ هزار نظامی را که بیشترشان از یگان های ویژه و آموزش دیده در دوره های طولانی بودند، در این جنگ مشارکت داده بود اما در برابر تعداد اندکی از نیروهای مقاومت در روستاها و کوه ها شکست خورد. این خود یک دستاورد بسیار مهم است و این پیروزی نیز در واقع پیروزی یک طرف ضعیف در برابر قوی بود.

جنگ ۳۳ روزه قدرت رزمنده متدین، معتقد به آرمانش، ثابت در مسیر کربلایی و تاریخی خود را ثابت کرد و این روش همیشه منجر به کسب پیروزی می شود. زمان شکست ها گذشته و وقت پیروزی ها فرارسیده است. آمریکایی ها پس از بررسی های بسیار درباره آنچه در جریان جنگ ۳۳ روزه رخ داد، اطمینان کسب کرده اند که رزمنده متدین قوی ترین فرد در جهان است.

آمریکایی ها پس از بررسی های بسیار درباره آنچه در جریان جنگ ۳۳ روزه رخ داد، اطمینان کسب کرده اند که رزمنده «متدین» قوی ترین فرد در جهان است بر همین اساس گروه های تکفیری را پس از جنگ ۳۳ روزه برای مقابله با مقاومت مجددا به صورت گسترده احیاء کردند و درگیری آنها در اراضی سوریه رخ داد. رزمنده متدین و محب اهل بیت (علیهم السلام) اثبات کرد که همیشه قوی ترین رزمنده در جهان است.

دستاوردهای مقاومت در عرصه های سیاسی و رسانه ای و فرهنگی زیاد است و پس از این جنگ، لبنان روی آرامش رو به خود دیده است. این پیروزی بزرگی بود که موجب شده اسرائیلی ها در عرصه عملی از پایان خود هراس دارند و اکنون به دنبال جنگ برای اصل وجود خود هستند. طبق آیات قرآن نیز آنها حریص ترین مردم نسبت به زندگی هستند و در طول تاریخ در جستجوی این موضوع بودند و از مقاومت و جریان های معتقد به آن هراس داشته اند.

*به تشکیل گروه های تروریستی علیه مقاومت اشاره کردید. مبارزه حزب الله لبنان در سوریه علیه تکفیری ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

برای مقابله با مقاومت لبنان، گروه های تکفیری که اقدامات انتحاری انجام می دهند، تشکیل و حمایت های مالی و رسانه ای گسترده از این گروه ها شد. ضربه های سنگینی از سوی نیروهای مقاومت در لبنان و غرب آسیا به گروه های تروریستی وارد شد و این موضوع را به خوبی میدانند و در رسانه ها و مقاله های خود بسیار درباره ترس خود از مواجهه با نیروهای معتقد مقاومت سخن گفته اند.

به لطف این نیروها، این گروه های تکفیری به صورت کامل در حال نابودی هستند و این موجب درگیری آنها بر سر مشروعیت جنگشان و همکاری با خارجی ها شده است. تروریست ها ضربات زیادی را متحمل شده اند و در سوریه نیز از عملیات نظامی به عملیات امنیتی تغییر روش داده اند.

*جنگ سوریه موجب گسیل شدن آوارگان و پناهندگان سوری به لبنان شده و طبق گفته مقامات دولت لبنان این موضوع به اقتصاد لبنان آسیب زده است. اکنون نیز پس از پایان جنگ سوریه درخواست ها برای بازگشت این آوارگان به کشورشان افزایش یافته است. تحلیل شما از تاثیرات آوارگان سوری بر روی لبنان چیست؟

اقتصاد لبنان آسیب دیده و بدهکار است و بیش از این نمی تواند باری را تحمل کند و از طریق هماهنگی با دولت سوریه می توان این خطرات را برای لبنان و مقاومت آن رفع کرد استقبال از آوارگان و پناهندگان و فراری ها از جنگ یک امر انسانی است اما باید در چارچوب باشد. مشکل در زمینه پناهندگی سوری ها به لبنان، طولانی شدن مدت آن است که ۷ سال را شامل می شود.

موضوع خطرناک تر آن است که تعدادی از این پناهندگان طرفدار افکار تکفیری ها هستند و برخی از این افراد نیز اقدام به عملیات های امنیتی در لبنان کرده اند. بنابراین علاوه بر خطر امنیتی، خطر دموگرافی(بافت جمعیتی) نیز وجود دارد. لبنان کشور کوچکی است و جمعیت ۴ میلیونی دارد. همچنین دو میلیون سوری و یک میلیون فلسطینی نیز در لبنان حضور دارند.

شگفت آور آن است که در تعدادی از روستاهای ما، تعداد سوری ها از تعداد لبنانی ها بیشتر است. سازمان های بین المللی به پناهندگان سوری تا زمانی که در لبنان باقی بمانند، پول پرداخت می کنند و در صورت بازگشت آنها به کشورشان، این پول قطع می شود.

با توجه به وضعیت بد اقتصادی سوریه و سخت بودن پیدا کردن کار، بازگشت سوری ها سخت است اما به دلیل تامین امنیت اکثر مناطق سوریه، بازگشت آنها ضروری است. اقتصاد لبنان آسیب دیده و بدهکار است و بیش از این نمی تواند باری را تحمل کند. از طریق هماهنگی با دولت سوریه می توان این خطرات را برای لبنان و مقاومت آن رفع کرد.

*روند تشکیل دولت در لبنان در چه وضعیتی است و چرا تا این زمان طول کشیده است؟

مشکلاتی در تشکیل دولت وجود دارد و می خواهند دولتی تشکیل دهند که در آن مقاومت و متحدانش نقش اثرگذار نداشته باشند متاسفانه کماکان جایگاه سیاسی در لبنان در میان برخی گروه ها به خارج مربوط است و مداخله خارجی ها مانع از تشکیل این دولت می شود. اکنون مشکلاتی در تشکیل دولت وجود دارد و می خواهند دولتی تشکیل دهند که در آن مقاومت و متحدانش نقش اثرگذار نداشته باشند و وزارت خانه های مهم در دست مقاومت نباشد.

هدف تمام این مشکلات مشخص و آن هم مانع تراشی است. این در حالی است که لبنان تحت فشارهای اقتصادی و امنیتی قرار دارد و باید دولت آن سریعا تشکیل گردد که علت تاخیر در این موضوع نیز فشارهای خارجی و اقدامات برخی در داخل کشور بر خلاف منافع مردم لبنان است.

*حمایت دبیرکل حزب الله لبنان از مردم مظلوم یمن به ویژه در جریان حملات سعودی ها به استان الحدیده چه تاثیراتی در افزایش روحیه یمنی ها دارد؟

آنچه امروز در یمن جریان دارد، مصیبتی حقیقی است و ۸ کشور در این جنگ علیه یمن به همراه دولت های بزرگ جهان و عضو شورای امنیت شرکت دارند. حتی روسیه نیز در موضوع یمن از متجاوزان حمایت می کند.

بیش از ۲۰ میلیون یمنی تحت محاصره هستند و استان الحدیده تنها گذرگاه ورود غذا به یمن است؛ متجاوزان در صددند با اشغال این استان، بر مردم یمن از طریق گرسنگی و بیماری فشار وارد کنند.

هر ۱۰ دقیقه یک نفر در یمن بر اثر بیماری وبا جان خود را از دست می دهد و هیچ کس در جهان از آن حرف نمی زند. طبیعتا مواضع در حمایت از مردم یمن در خارج این کشور به یمنی ها روحیه می دهد و مردم یمن نیز در هر صورت به صلابت و رزمندگی مشهور هستند. یمنی ها به آرمان خود و استقلال و آزادی کشورشان ایمان دارند.