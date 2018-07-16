«ملادینوف» خواستار توقف کودک کشی رژیم صهیونیستی در غزه شد

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نیکلای ملادینوف هماهنگ کننده صلح ویژه سازمان ملل در خاورمیانه که روز یکشنبه وارد نوارغزه شد خاطر نشان کرد که رژیم صهیونیستی باید دست از کودک کشی در نوارغزه بردارد.

وی در ادامه افزود: تنها یک راه برای پایان تنش و درگیری ها وجود دارد و آن اینکه آرامش و آتش بس دوباره برقرار شده و به رنج و محنت ها و بحران های انسانی غزه پایان داده شود.

ملادینوف اعلام کرد که سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی طرح هایی فوری برای پایان دادن به وضعیت اسفبار غزه دارند، اما نخست باید مشکلات و موانع اساسی از سر راه برداشته شود.

وی خواستار تحقق آشتی ملی و بازگشت دولت وفاق ملی به نوارغزه شد.

ملادینوف از تلاش های مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح به طور دائم استقبال کرد و گفت شکست آشتی ملی میان جنبش های فتح و حماس فاجعه ای بزرگ را در پی خواهد داشت.

وی گفت که سازمان ملل تصمیمی برای ترک غزه ندارد و به تلاش ها و تحرکات خود جهت حل مشکلات و بحران های پیش روی این منطقه شدت می بخشد.