آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی سپک تاکرا در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی سپک تاکرا از امروز در قزوین آغاز می شود و رامین رامندی و حمیدرضا گروه ای دو ملی پوش قزوینی حاضر در این اردو هستند.

این اردو از امروز تا ۵ مرداد به میزبانی سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

تیم ملی سپک تاکرا خود را برای شرکت در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ آماده می کند.

کماندار آبیکی راهی آلمان می شود

اسماعیل عبادی کماندار ملی پوش آبیکی در ترکیب تیم ملی کامپوند برای شرکت در مرحله چهارم جام جهانی امشب عازم برلین آلمان می‌شود.

مرحله چهارم جام جهانی آلمان از ۲۶ تیر در برلین آلمان برگزار می‌شود و تیم ملی تیروکمان ایران تنها در رشته کامپوند زنان و مردان حضور خواهد داشت.

عبادی هفته گذشته در رقابت های کاپ آسیا در سه بخش انفرادی، میکس و تیمی موفق به کسب نشان شده بود.



قهرمانی بهمن عسگری و تیم ملی کاراته در آسیا

تیم مردان کاراته کشورمان که در ترکیب خود از بهمن عسگری ملی پوش قزوینی بهره می برد، در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا با پنج برد متوالی و شکست عربستان سعودی در فینال بر سکوی اول قاره کهن ایستاد.

بازی فینال با برد یک بر صفر مهدی خدابخشی آغاز شد. در پیکار دوم، بهمن عسگری با حساب ۳ بر یک از سد حریفش گذشت. در مبارزه سوم صالح اباذری با برد ۵ بر ۲ اجازه نداد فینال به بازی چهارم و پنجم کشیده شود و بدین ترتیب کاراته کاهای شایسته کشورمان مقتدرانه بر سکوی اول کومیته تیمی مردان ایستادند.

پیش از این مجید حسن نیا در منهای ۵۵ کیلوگرم به نشان طلا و علی اصغر آسیابری به نشان نقره منهای ۷۵ کیلوگرم دست یافته بودند، امیر رضا میرزایی هم در منهای ۶۷ کیلوگرم چهارم شده بود.

این رقابت ها در اردن برگزار شد.



دعوت فوتبالیست های استان به اردوی تیم ملی امید

حمیدرضا طاهرخانی از تاکستان و سید محمد خرم الحسینی از الوند به مرحله جدید اردوی تیم ملی امید برای شرکت در بازی های آسیایی دعوت شدند.

اردوی ملی پوشان از ۳۰ تیر در تهران آغاز و ملی پوشان ۳ مرداد تهران را به مقصد عراق ترک می کنند. تیم ملی روز ۷ مرداد ماه به تهران باز خواهد گشت و پس از استراحت، از روز ۱۱ مرداد ماه وارد اردو می شود.



تکواندو کاران نونهالان دختر استان چهارم کشور شدند

در پایان رقابت های تکواندو نونهالان قهرمانی کشور، تیم استان با کسب پنج مدال رنگارنگ عنوان چهارمی را کسب کرد.

در این رقابت ها ساناز سیمیاری قهرمان شد، ناز آفرین آذربایجانی نایب قهرمان شد و مریم فتحی زاده، فاطمه رحمانی و یاسمن شکرالهی به نشان برنز دست یافتند.

این رقابت ها در قم برگزار شد.



ووشوکار قزوینی قهرمان جوانان جهان شد

در پایان هفتمین دوره رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان جهان محمدمهدی رضایی ملی پوش قزوینی در مبارزه نهایی وزن ۵۲ کیلوگرم ساندای نوجوانان با غلبه بر سانداکاری از اندونزی، قهرمان شد.

این رقابت ها با حضور ۴۰۰ ووشوکار از ۴۵ کشور به میزبانی برزیل در حال پیگیری است.

سومی تیم کاراته نوروزی قزوین در رقابت های ترکیه

در پایان رقابت های بین المللی کاراته در ترکیه، تیم آکادمی کاراته نوروزی از روستای ناصر آباد قزوین در اولین حضور برون مرزی توانست در بخش کومیته تیمی جوانان عنوان سوم را از آن خود کرد.

محمدرضا حسین پور، سهیل بابایی، امیرحسین زینلی، امیرحسین یارکه و امیرحسین کشتکار ترکیب تیم نماینده استان در این رقابت ها را تشکیل می دادند.

مجید نوروزی هدایت این تیم را بر عهده داشت.