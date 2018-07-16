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۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۹:۳۱

استاندار مازندران:

روزانه ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات کارآفرینی درحال پرداخت است

روزانه ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات کارآفرینی درحال پرداخت است

ساری - استاندار مازندران گفت: روزانه ۱۵ تا ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات کارآفرینی به متقاضیان واقعی و کاربلد در حال پرداخت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ساری از پرداخت تسهیلات به کار آفرینان به عنوان یکی از اقدامات موثر و مهم دولت تدبیر و امید برای ایجاد اشتغال نام برد و گفت که روزانه ۱۵ تا ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات کارآفرینی به متقاضیان واقعی و کاربلد در حال پرداخت است.

وی توضیح داد: این تعداد شغل جدید و پرداخت تسهیلات کارآفرینی به متقاضیان جدای از تسهیلات اشتغالزایی و ایجاد شغل از طریق دستگاههای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) است.

استاندار مازندران یکی از دلایل مهم انباشت بیکاری در جامعه را پرداخت تسهیلات اشتغال به افراد فاقد صلاحیت در گذشته برشمرد و گفت : دولت تدبیر و امید تلاش کرده است تا با ایجاد سامانه ای خاص و نظارت و کنترل دایمی ، تسهیلات را به افراد واجد شرایط و کارآفرین واقعی برساند و بر هزینه شدن این تسهیلات تا ایجاد شغل نظارت دارد.

وی افزود : سامانه های مرتبط در حال حاضر به صورت روزانه روند دریافت تسهیلات و انجام کار توسط دریافت کنندگان این نوع تسهیلات را کنترل می کنند تا منجر به اشتغال واقعی شود .
وی همچنین کنترل و نظارت بنگاههای اقتصادی را از دیگر اقداماتی نام برد که به صورت جدی و ویژه توسط تیم های رصد انجام می شود.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به اینکه دهه فجر امسال ، چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی است ، گفت : با برنامه ریزی های منسجم و هماهنگ باید دستاوردهای نظام را به درستی و خوبی به جامعه معرفی کنیم.

وی افزود: در برهه زمانی فعلی که ابزارهای اطلاع رسانی متنوع و نقش فضای مجازی بیشتر شده ، گاهی شاهد انتشار اخبار و مطالب خلاف واقع هستیم که هدف آن کمرنگ کردن عملکرد نظام است و رسانه ها می توانند در این زمینه به خوبی نقش ایفا کنند.

اسلامی تاکید کرد : نباید در این بمباران تبلیغاتی و شایعه پراکنی فضای مجازی ، مسائل مربوط به کارکرد انقلاب اسلامی مغفول بماند و مردم باید نسبت به آن آگاهی یابند.

وی از اعتماد مردم به عنوان بزرگ ترین سرمایه نظام یاد کرد و ادامه داد : تخریب باور مردم برای از بین بردن این اعتماد از اهداف دشمنان است که با بسیج تمامی امکانات برای تنویر افکار عمومی درباره انقلاب اسلامی و کارکردهای آن باید در مقابلش بایستیم.

استاندار مازندران با تاکید بر این که دشمنان به دنبال ضربه زدن به نظام و تضعیف آن هستند ، گفت : آنان با تکرار مطالب در خصوص ناکارآمدی نظام به دنبال اثربخشی حرفهای القایی خود هستند و بهترین پاسخ در مقابل این هجمه نیز تکرار و تبیین کارکردهای انقلاب اسلامی است.

اسلامی نقش مردم را در پویایی و ماندگاری نظام و دستاوردهای آن مهم توصیف کرد و افزود : باید در برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ، کارکردها و اقدامات مردم بیان شود.

مقام عالی دولت در استان با اشاره به برگزاری جشن های چهلمین سال پیروزی انقلاب با شعار افتخار به گذشته و امید به آینده ادامه داد : برنامه بایسته و شایسته برای چهلمین سال انقلاب طراحی و اجرا شود چرا که چهل سال ایثار ، شهادت ، استقامت و افتخار را باید پاس داشت و جشن گرفت.

کد مطلب 4348028

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